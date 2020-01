La historia de amor de la presentadora de Exatlón Estados Unidos, Jessica Cediel y Mark Roesch By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Mark Roesch Jessica Cediel y su prometido Mark Roesch se conocieron en la serie de Telemundo Exatlón Estados Unidos y han compartido su amor con sus fans en redes sociales. Empezar galería Jessica Cediel Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images La modelo de 37 años es una de las presentadoras del programa de Telemundo Exatlón Estados Unidos. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su otro trabajo Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Cediel también funge como presentadora en el show de esa misma cadena, La Voz. 2 de 10 Applications Ver Todo Fin de año Image zoom IG/Jessica Cediel La colombiana terminó el año dándole el sí a su hoy prometido. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Mark Roesch Image zoom IG/Mark Roesch Su prometido es un entrenador personal de 31 años. 4 de 10 Applications Ver Todo Hola, hola Image zoom IG/Jessica Cediel La pareja se conoció cuando Roesch concursó en Exatlón Estados Unidos. 5 de 10 Applications Ver Todo Juntos Image zoom IG/Jessica Cediel Roesch y Cediel se mantienen a raya haciendo ejercicio juntos. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Amor del bueno Image zoom IG/Jessica Cediel "Efesios 4: 2: “Sé completamente humilde y gentil; tengan paciencia, tengan amor el uno con el otro. "#monkeyandgorilla", compartió la colombiana. 7 de 10 Applications Ver Todo Bendito Image zoom IG/Mark Roesch "- Bendecido de compartir esta sensación única en la vida con @jessicacedielnet ➕", expresó Roesch. 8 de 10 Applications Ver Todo Entre risas Image zoom IG/Mark Roesch Además de vestirse igualitos, los tortolitos también se divierten usando filtros en las fotos que cuelgan en sus redes sociales. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¿Cuándo es la boda? Image zoom IG/Jessica Cediel A todas luces, la pareja se está gozando su compromiso. ¡Nos avisan la fecha de la boda, chicos! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

