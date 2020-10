Close

COVID-19 por partida doble: Jessica Cediel y su hermana dan positivo La presentadora de televisión colombiana apareció en un video junto a su hermana Melissa para revelar que en dos ocasiones se quedó sin respiración: “Me asusté y en un momento lloré”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel comparte ahora con una de sus hermanas algo más que un increíble parecido: ambas han contraído el coronavirus. A través de las redes sociales, la comunicadora de 38 años dio a conocer la noticia junto a su hermana Melissa, hablaron de su estado de salud y de algunos de los síntomas que han experimentado. “Las dos salimos positivas”, dijo Jessica en Instagram. “[Los síntomas] han sido diferente en cada una. Meli nunca perdió el olfato ni el gusto y tenia tos y dolor en el pecho, ahora está empezando con congestión. Yo perdí totalmente el gusto y el olfato, nunca tuve tos ni dolor en pecho, no hemos tenido dolor en el cuerpo ni fiebre”, agregó . Reveló que se ha sentido como si se tratara de una dura gripe y que tuvo fuertes dificultades para respirar. “Me quedé en dos oportunidades sin respirar, fueron dos momentos de crisis. No me entraba aire por la nariz, me asusté y en un momento lloré", señaló, tras aclarar que las dos ahora están bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambas agradecieron el apoyo y los mensajes positivos de los seguidores de las redes y aseguraron que contrario a lo que algunas personas pueden pensar, se han tomado la enfermedad en serio y están aisladas. “Para aquellas personas que creen que no tomamos esto de manera jocosa, no lo es, esto [la enfermedad] tiene toda la seriedad del mundo, sencillamente nosotras preferimos ver las cosas del lado positivo, y de verle lo bonito para tener el ánimo para poder combatir todo lo que venga en la vida”, expresó Melissa. “Todo en la vida es cuestión de actitud, si usted sale llorando, entonces uno es víctima y entonces si sale uno feliz no está respetando. Preferimos ver las cosas con una mentalidad positiva”, añadió Jessica. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

