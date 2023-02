Jessica Cediel responde a las comparaciones con Megan Fox : "Cada quien es único en su estilo" La modelo y presentadora colombiana se puso lentes de contacto en un tono azul grisáceo y sus seguidores no dudaron en criticarla. Así se defendió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Cediel sigue enamorando a sus fans con su belleza y sensualidad. Ahora, sorprendió con un nuevo look y sus seguidores no dudaron en reaccionar e incluso algunos la compararon con la bellísima actriz estadounidense Megan Fox. La modelo colombiana compartió unas series de fotografías y videos en su cuenta de Instagram presumiendo su espectacular melena larga y luciendo un diminuto crop tejido en color beige y unos lentes de contacto. La también presentadora de televisión publicó varias historias refiriéndose a las comparaciones, las cuales calificó como divertidas. "Me enteré de esto y me pareció muy divertido. Gracias. Siempre hay que sacarle el lado divertido a la vida", comentó. Jessica Cediel y Megan Fox Jessica Cediel y Megan Fox | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Victoria's Secret; Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Festival Cediel relató que conoció a Fox cuando trabajaba en Univision en el 2016 cuando le hizo una entrevista sobre su protagónico en la película de la Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (Paramount Pictures) y destacó que su belleza es incomparable. "Tal cual como usted la ve en persona, es espectacular. Es como un sexo andante, se portó superlinda conmigo, es chiquitita como yo, creo que es más bajita que yo y es hermosa. Así que honor que hagan esa comparación. Obviamente cada quien es único en su estilo", dijo en un clip. Además de los comentarios a favor, la también actriz fue blanco de críticas por el uso de filtros, y ésta no dudó en responder a sus haters: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos los días me siento linda y la lindura no tiene que ver con el físico, tiene que ver con el alma. No soy perfecta y tengo mucho que aprender, pero eso sí todos los días trato de ser la mejor versión de mí, con mis defectos y mis virtudes. PD: para los gustos se hicieron los colores", escribió en su perfil de Instagram.

