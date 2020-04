Jessica Cediel presume su nuevo trasero tras crisis de salud: "¡Quiero lo que Dios quiera para mí!" La actriz colombiana mostró el redes su nueva figura tras sus múltiples padecimientos por la presencia de bipolímeros en su cuerpo. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El drama de los bipolímeros que le causó una severa crisis de salud a Jessica Cediel parece haber quedado en el pasado. Este martes la presentadora y actriz colombiana se mostró en todo su esplendor para presumir su nuevo trasero y poner en manos de "Dios" su salud de aquí para adelante. "Yo quiero lo que Dios quiera para mi ! El plan De Dios es perfecto", exclamó en uno de sus posts la también modelo quien desde enero viene contando lo que ha sufrido luego de que le retiraran quirúrgicamente los bipolímeros que le inyectaron en 2011. "GRACIAS DIOS porque todo ha sido posible ÚNICAMENTE POR TI!! Todo en esta vida es cuestión de ACTITUD", continuó en otro de los mensajes donde aparece con un sexy atuendo de cuero por el que asoma su ombliguito. Las imágenes contrastan fuertemente con lo que compartió a principios de año cuando entre lágrimas confesó el calvario que ha pasado entre tratamientos médicos y recaídas, a raíz de la dichosa cirugía estética. “Es difícil estar acomodándose de nuevo a caminar bien, después de ese corte (cirugía). A la sensibilidad a los líquidos, a los drenes. Me duelen las piernas, la cabeza. Estoy tomando muchísimo medicamento, se me siguen cayendo el pelo y las pestañas”, exclamó entre lágrimas y en marzo compartió este -fuerte- video para compartir el proceso de extracción de estos peligrosos químicos. Mi cuarta cirugía de retiro de biopolímeros... [fue] una experiencia demasiado fuerte”- Jessica Cediel, en Instagram, marzo 20, 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como vemos la sensual Jessica le está dando al mal tiempo buen cara, especialmente porque también en marzo rompió con su prometido Mack Roesch, quien según ella la terminó con un escueto mensaje. "Un día, de la nada, esta persona se levanta y me manda un mensaje terminándome. Yo le dije que sí, que estaba de acuerdo, que esto no iba para ningún lado", contó la bella en sus redes. "De los errores se aprende. Simplemente hago este video porque ustedes me lo piden", puntualizó para explicar su sincera confesión a los fans. Y como vemos, esa es una lección que está aplicando en todos aspectos de su vida ¡Bien! Advertisement

Close Share options

Close View image Jessica Cediel presume su nuevo trasero tras crisis de salud: "¡Quiero lo que Dios quiera para mí!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.