¡Qué triste! ¡Jessica Cediel está de luto! Durante los últimos meses, la vida de la conductora está sufriendo muchos altibajos. Ahora le toca sobrellevar la difícil pérdida de uno de sus seres queridos... Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 2020 tampoco está siendo muy amable con la bellísima modelo Jessica Cediel. Después de sufrir algunos problemas de salud y confirmar la ruptura de su compromiso con Mack Roesch, la vida le atesta un nuevo y duro golpe. Falleció su abuelita, a quien tanto quería, y así compartió la colombiana la noticia de tan triste pérdida en sus redes. “Si algo le agradezco a la vida es haberte tenido como abuela ❤ Como siempre te lo manifesté, gracias abuelita linda por tanto. No hubiera cambiado por nada estos días que pudimos compartir juntas. Mujer amorosa, admirable, valiente, fuerte, entregada y luchadora incansable. Hoy te adelantas en el camino y no sabes el vacío tan grande que nos dejas... Sé que ya estás descansando en compañía de papi Dios. ¡Gracias por todo, Abuelita linda!”, escribió su nieta con mucho sentimiento. “Te amo. Te llevo en mi corazón”, concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sólo 24 horas antes había estado celebrando a su papá, quien está enfermo, por el Día del Padre. “Le agradezco infinitamente a Dios por seguir regalándote vida para compartir con nosotros. Alfonso Cediel... Mi padre, mi primer amor”, escribió derrochando cariño. “Gracias por tanto papito, gracias por tantos regaños, gracias por tantas alegrías. Hoy en día la vida te ha llevado a pisar caminos diferentes de aquellos a los que estabas acostumbrado Pá... Pero aún así sigues luchando como siempre y enseñándome tantas cosas bonitas. Amo escuchar tus historias, amo tu sentido del humor, amo cuando bailas conmigo, amo cuando te prestas para el desorden y también te amo cuando me haces dar esas rabias tan horribles”, dijo la bella colombiana. Image zoom Instagram Después de recordar algunas anécdotas de su infancia, escribió: “Te amo papito. Y gracias por enseñarme a no tener miedo. TE AMO CEDIEL” y deseó un feliz Día del Padre a todos sus seguidores.

