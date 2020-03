Tras un largo silencio, Jessica Cediel revela la terrible enfermedad que padece Durante más de una década, Jessica Cidel han tenido que lidiar con un problema de salud ocasionado por un mal procedimiento estético al que se sometió. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace un tiempo, Jessica Cediel ha estado en el ojo del huracán por diversas situaciones. Una de ellas es su salud. Ahora, la presentadora hace una importante revelación acerca de su padecimiento y da a conocer que tiene biopolímeros en su cuerpo, debido a un erróneo tratamiento estético que se realizó hace más de diez años. “¡Hola familias! Hoy por fin voy a compartir que es lo qué pasa acerca de toda esta situación. Hoy me siento emocionalmente, físicamente y mentalmente, por fin, apta para hablar, para compartir, después de once semanas de haberme sometido a mi cuarta cirugía de retiro de biopolímeros”, explicó Cediel en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Una experiencia demasiado fuerte”. RELACIONADO: Víctimas del bisturí: famosos a los que la cirugía estética les ha costado muy caro Image zoom Con esta fuerte confesión, la también modelo pretende hacer conciencia de lo peligroso que puede ser inyectarse cualquier tipo de sustancias en el cuerpo; lo cual, tiene graves consecuencias. “Quiero hacer este video porque quiero compartirles un poquito de todo este proceso. Conmigo se encuentra el doctor Iván Santos. Es mi ángel de la Guarda desde el 2011”, explicó. “Tiene una información demasiado importante para todas las mujeres que tenemos esta condición y, obviamente, también para alertar a muchísimas otras de que prevengan tener esto en sus vidas porque es una pesadilla”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, el médico muestra, de manera clara y visual, el procedimiento quirúrgico al que se sometió la presentadora para que le retiraran dichos biopolímeros de los glúteos. Posteriormente, hizo un comentario con lágrimas en lo ojos. “Hoy es 22 de enero, ya pasó más de un mes”, mencionó. “Pensé que estaba bien y estaba bien, pero me dio una recaída, otra”. Image zoom Quizá esta complicada situación en su salud fue la razón del posible rompimiento con Mack Roesch, con quien se comprometió en matrimonio el pasado mes de julio. Si bien, Jessica Cediel no ha confirmado claramente esta información, retiró de su red social todas las fotografías con él. Advertisement

