Jessica Cediel revela que fue víctima de violencia por parte de un ex: "Tristemente sí, sí me ha pasado" A la modelo colombiana le tocó hacer la dura confesión luego de que los fans le preguntaran al respecto en sus redes. Su sinceridad fue brutal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir jessica cediel Credit: IG/jessica cediel Estos han sido días un poco complicados para la actriz y modelo colombiana Jessica Cediel. Primero, ella y su bellísima hermana Melissa dieron positivo a la covid-19. Y ahora ha tenido que admitir que fue víctima de violencia por parte de una expareja. "Tristemente sí, sí me ha pasado", respondió Cediel ante la pregunta mientras compartía una de sus muchas Instagram Stories, que se han convertido en su medio de comunicación preferido especialmente tras su contagio de coronavirus. Sin entrar en detalles ni nombrar culpables, la ex co-presentadora de Sal y Pimienta se apresuró a decir que lo ocurrido había quedado "en el pasado". "Eso nunca jamás en la vida volverá a pasar y niñas, ustedes tampoco permitan que les pase. Ni física, ni psicológicamente". Esta es la misma sinceridad con que la colombiana nos sorprendió hace un par de años al revelar su arrepentimiento por haberse inyectado los glúteos. Jessica Cediel y su hermana Melissa dieron postivo a la covid-19 en octubre pasado: Las mascotas de la escultural colombiana han sido su mejor compañía y mayor refugio: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido la experiencia más desagradable, triste, traumática que he tenido. Ha sido el punto más bajo de mi vida, para decirlo muy honestamente, al mimo tiempo me dejó una gran enseñanza, pero también muchas secuelas", relató en 2016 la colombiana al hablar de su crisis de salud tras inyectarse el trasero. "Me da miedo hacer cualquier cosa porque siento que va a tener una reacción con la sustancia que este señor inyectó, entonces es como todo un complejo, no solo la parte física sino la parte emocional, personal y psicológica", añadió.

