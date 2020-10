"¿Por qué no te peinas?", Jessica Cediel responde a fan que critica su look La modelo colombiana Jessica Cediel respondió a un fan que la criticó por "no peinarse". Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la modelo colombiana Jessica Cediel, de 38 años, abrió su corazón a sus casi ocho millones de seguidores y reveló información poco conocida. "¿Qué estudiaste y a qué te dedicas ahora?", le preguntó una fan a lo que respondió: "Estudié communication social y periodismo. Trabajo en mi propia empresa, tengo una [compañía] con mis hermanas. Estamos desarrollando productos para la mujer que son los máximo [y] pronto compartiremos [más información]. También tengo proyectos en la televisión tanto aquí en Colombia como en el exterior". ¿Jessica Cediel tiene novio? A los fans de la despampanante presentadora, quien vivió una terrible pesadilla por la cirugía estética que se realizó hace más de 11 años y que le generó consecuencias graves para su salud, les cuesta creer que no tenga pareja. "No tengo novio ni quiero tener, por ahora estoy sola tranquila y así me siento super bien gracias por preguntar", dijo tajante. RELACIONADO: Víctimas del bisturí: famosos a los que la cirugía estética les ha costado muy caro Cediel y Mark Roesch se comprometieron en la ciudad de Nueva York luego de sobrevolar la Gran Manzana y ver un espectáculo de juegos pirotécnicos desde un helicóptero a 3,000 pies de altura. En marzo, la colombiana y el deportista estadounidense dieron fin a su relación sentimental. Además de revelar que está soltera, la exnovia de Pipe Bueno también respondió a un fan que la criticó por "no peinarse". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pues hoy les dije que no me alcancé a peinar. Normalmente sí me peino. Se me ve como un león pero a mi me gusta el look despeluzado. Me parece sexy".

Close Share options

Close View image "¿Por qué no te peinas?", Jessica Cediel responde a fan que critica su look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.