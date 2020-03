Jessica Cediel borra las fotos de su prometido en redes y publica extraño video: "Les pido paciencia" La actriz colombiana Jessica Cediel despierta sospechas en redes al borrar las fotos de su prometido Mack Roesch y publicar un extraño video. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jessica Cediel está causando impacto en redes al borrar las fotos de su prometido y publicar un extraño video donde aparece hablándole a sus fans para explicar su ausencia en la esfera pública y rogando que le tengan “paciencia”. “Un día a la vez. Nadie puede vivir las experiencias ajenas, nadie conoce cómo se vive por alguien más. Al final del camino recuerda siempre que Dios tiene un propósito en tu vida”, expresó la estrella de 37 años en su post. Conspicuamente, en su redes ya no aparecen fotos ni videos de Mack Roesch, su prometido a quien conoció en la serie de Telemundo Exatlón Estados Unidos y con quien se comprometió en matrimonio en julio pasado. “Desde el año pasado les conté que iba a enfocarme en mí”, explicó Cediel en su video. “Hay momentos que uno tiene que recargarse…solo les digo que me tengan paciencia, que es lo que he tenido que tener en estos momentos de mi vida, alrededor de toda esta situación (…) así que por favor téngame un poquito de paciencia que muy pronto les estaré contando todo lo que tengo para compartir con ustedes. No hay manera de rendirse. Siempre para adelante”, finalizó. Cediel y Roesch se comprometieron en la ciudad de Nueva York luego de sobrevolar la Gran Manzana y ver un espectáculo de juegos pirotécnicos desde un helicóptero a 3,000 pies de altura. Hasta ese momento la reportera había mantenido en secreto la identidad de su pareja revelando únicamente que ambos compartían los mismo valores y que practicaban el celibato. Con rostro serio y voz ténue, Cediel se apoderó de sus redes para despejar dudas sobre su situación, causando consternación: Este es el único video de la pareja que sobrevive en las redes de Cediel, y es de tono profesional: Por su parte, Boesch aún conserva fotos y videos de Jessica, como este, que pertenece a una sesión de fotos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora de Exatlón comunicó en diciembre que pasaría una Navidad “diferente” mientras lidiaba con problemas de salud. En el pasado se la dicho que la estrella colombiana sufrió complicaciones por los biopolímeros que se inyectó hace más de una década en los glúteos. Ahora la interrogante que queda es: ¿por qué desaparecieron las fotos de Jessica con Mack Roesch? Advertisement

