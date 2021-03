Close

Jessica Carrillo revela la causa de la muerte de su padre: "El coronavirus se llevó a mi papá" Jessica Carrillo informó en diciembre del fallecimiento de su padre Evangelino Carrillo. Ahora cuenta la causa de su muerte. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jessica Carrillo informó el pasado diciembre de la muerte de su padre Evangelino Carrillo, sin dar detalles de la causa del fallecimiento. Ahora, la periodista abre su corazón y rompe el silencio. "El coronavirus se llevó a mi papá", da a conocer una entrevista que se verá el lunes en Al rojo vivo (Telemundo) y de la que People en Español obtuvo un avance. "Me da un poquito de coraje y de frustración con la gente que en su momento ha dicho que el coronavirus no existe", advierte la mexicana. "Sí existe porque ha matado a muchísima gente". Como profesional, la presentadora también reflexionó sobre su trabajo y lo difícil que es informar de la complicada situación que atraviesa el mundo. "Cuando das noticias de cualquier tipo, nunca piensas que te va a tocar a ti y escuchas tantas cosas, tanta gente que ha muerto aquí [en Estados Unidos] y nunca quieres que eso te sucede. El hablar de una pandemia, el hablar del coronavirus", señala en la entrevista. Image zoom Credit: Jessica Carrillo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El año pasado fue una montaña rusa de emociones para la periodista, que tras alcanzar la felicidad de cumplir el sueño de convertirse en madre, recibió "un golpe muy duro" al perder a su progenitor. "Dios me dio el más grande regalo este año [mi hijito Matías], pero también me quitó a mi primer amor y un trozo de mi alma se va con él. Mi papito hermoso hoy nos guía desde el cielo", escribió en aquel momento. "Deja un inmenso vacío en nuestros corazones, pero vivirá por siempre en cada uno de nosotros: sus nueve hijos, mi mami y 25 nietos". Se espera que Carrillo haga otras revelaciones en la entrevista que saldrá al aire el lunes.

