Jessica Carrillo se despide con tristeza de su papá: "Un trozo de mi alma se va con él" La conductora anunció el fallecimiento de su papá en un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde le da el último adiós: "Mi papito hermoso hoy nos guía desde el cielo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 le ha hecho el regalo más hermoso que cualquier mujer puede recibir: ser madre. Sin embargo, justo cuando se cierra el año, Jessica Carrillo ha recibido uno de los golpes más duros: la muerte de su padre. A través de un sentido mensaje en las redes, la co-presentadora de Al rojo vivo compartía la triste noticia de su fallecimiento junto a unas fotos entrañables a su lado que recorren una vida de felicidad juntos. "Dios me dio el más grande regalo este año, pero también me quitó a mi primer amor y un trozo de mi alma se va con el, mi Papito hermoso hoy nos guía desde el cielo, deja un inmenso vacío en nuestros corazones pero vivirá por siempre en cada uno de nosotros", comenzó su emotivo escrito. A la periodista le queda la satisfacción de que su padre pudo disfrutar de su nieto Matías y verla convertida en una mujer plena como madre y como profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me quedo con todas sus enseñanzas, sus palabras, su sonrisa, sus rimas y poesías, sus cantos y chiflidos... Gracias a Dios me pudo ver realizada como mamá y estuvo siempre en los momentos que más lo necesite y en los más felices también. Lo amo infinitamente papi", se despidió. Don Evangelino se va con el corazón repleto del amor de sus 9 hijos, su esposa ¡y 25 nietos! Una vida feliz que ya está en el cielo para seguir cuidando de todos. Descanse en paz.

