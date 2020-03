¿Qué precauciones deben tomar las embarazadas por el coronavirus? Jessica Carrillo y el Dr. Juan responden ¿Qué precauciones deben de tener las embarazadas ante el coronavirus? Jessica Carrillo dice paso a paso qué es lo que ella hace cuando tiene que salir a trabajar a Al rojo vivo (Telemundo). By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como muchos otros, Jessica Carrillo tiene que dejar a un lado el temor a contagiarse del coronavirus para salir a la calle y trabajar en los estudios de Al rojo vivo (Telemundo) en Miami. “Dentro de las circunstancias todo [está] bien, por lo menos en mi entorno estamos siguiendo las precauciones de vida. Nunca pensé que fuera pasar esto yo estando embarazada”, cuenta a People en Español la periodista, quien tiene cuatro meses de embarazo. “Ahora teniendo un bebé en el vientre es una doble responsabilidad. Estoy tomando todas las precauciones para cuidarme a mí y a los míos”. Image zoom Instagram/@jessica_carrillo ¿Cuáles son esas precauciones? “Trato de tener el menor contacto con la gente, limpio la puertas. Sé que estoy embarazada, las precauciones que debo tomar y lo que me ha dicho mi doctora, es tomar todas las precauciones que todo el mundo debe de tomar”, explica la mexicana. “[Estar embarazadas] no nos hace más ni menos vulnerables, todo el mundo es vulnerables a poder contraer el virus”. Image zoom Instagram/@jessica_carrillo Doctor Juan Rivera lo suscribe. “Las embarazadas tienen que tener las mismas precauciones que todos. No es que por estar embarazadas se pueden infectar con mas facilidad”, resalta. “Lo que sí sucede es que si se enferman, resulta mas difícil tratarlas pues no se les pueden dar bastantes medicamentos por el riesgo que pudiese tener al bebé”. Image zoom Higiene, precaución y, por supuesto, una mente positiva. “Estoy supertranquila y positiva. Estoy en mi casa gran parte del tiempo y eso me ha ayudado, las náuseas siguen todavía, no lo logro controlar, pero es lo menos importante, estoy feliz, la barriguita está creciendo más”, cuenta Carrillo, quien prepara el trabajo del día cada mañana desde casa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “Como yo, hay muchas personas que no se pueden quedar en casa y tenemos que salir a trabajar y a buscar el pan de cada día", observa. "Pero si van a salir, hay que tomar precauciones: no se acerquen a la gente, [lávense] las manos constantemente, utilicen gel antibacterial. Quítense los zapatos y la ropa cuando entren [a casa], [pueden] quitarse la ropa en el baño para que puedan convivir con la familia, hay que cuidarnos de ese enemigo invisible”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Qué precauciones deben tomar las embarazadas por el coronavirus? Jessica Carrillo y el Dr. Juan responden

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.