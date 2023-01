Jessica Carrillo le pregunta a Christian Chávez de RBD si ella se parece a Anahí ¡Mira su respuesta! Jessica Carrillo entrevistó a Christian Chávez sobre la nueva gira de RBD y la presentadora le preguntó si ella de verdad se parece a la cantante Anahí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Carillo entrevistó a Christian Chávez sobre la nueva gira de RBD, que arranca en agosto. Durante su plática, la presentadora mexicana de Al Rojo Vivo (Telemundo) le preguntó a Chávez si ella en realidad se parece a su amiga, la cantante mexicana Anahí. "Soy Rebelde, ¿será que me les uno?", escribió Carillo en un post de Instagram. "Siempre me han dicho que Anahí y yo tenemos un parecido. ¿Ustedes qué dicen?". En un video con Chávez que ella compartió en su Instagram, Carrillo le pregunta: "¿tú que me tienes aquí de lado, es verdad que me parezco a Anahí o que ella se parece a mí?". Christian Chávez dijo: "¡Sí! Sí, podríamos hacer ahí un intercambio para alguna fecha", bromeó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Jessica Carrillo y Anahi Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent A la presentadora le gustó la idea de sumarse a RBD en el escenario. "Cuando quieran, que a ella le demos un descansito de mamá, yo puedo reemplazarla", dijo Carrillo, siguiéndole el juego a Chávez. "No canto muy bien, amigo", advirtió. "Te vamos a hacer un casting", dijo Chávez entre risas. Además de ser rubias y tener impactantes ojos claros, ambas tienen rasgos físicos parecidos. ¿No creen?

