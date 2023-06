Jessica Carrillo se cae al suelo en directo en su programa Al rojo vivo La conductora sufrió una aparatosa caída. "Qué angustia sentí", expresó su colega, Lourdes Stephen. La protagonista cuenta cómo está. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A la caída de Joe Biden en la ceremonia de graduación de la nueva promoción de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en Colorado, hay que sumar la vivida por Jessica Carrillo este jueves en el plató de Al rojo vivo. Todavía en plena emisión en directo, la conductora cayó de bruces contra el suelo hasta quedar totalmente tumbada. Ocurría justo cuando la presentadora despedía el show de ese día. Su compañera, Lourdes Stephen, tuvo que ayudarla porque el golpe fue bastante aparatoso. "¡Rubia linda! ¡Qué angustia sentí cuando me di cuenta de lo que te había pasado!", le escribió su colega de cada tarde. Jessica Carrillo Credit: Instagram/Jessica Carrillo Ante la preocupación de los televidentes, que rápidamente la escribieron en sus redes, fue la propia Jessica quien les comunicó cómo estaba a través de un video publicado en su perfil de Instagram. Todo quedó en un susto, fue más lo que se vio que lo que realmente fue, pero igual tuvo que ponerse hielo en la rodilla con la que frenó la caída. "Alcancé a meter las manos y eso me amortiguó", explicó la conductora, quien es toda una deportista y se mantiene en plena forma. Jessica Carrillo reaparece tras su caída Jessica Carrillo reaparece tras su caída "Un tropezón le puede pasar a cualquiera. ¡Ay Dios mío! Hoy fue el día de las caídas. Justo al finalizar el show se me atoró el pie en el pantalón ancho que llevaba, entonces como que no pude dar el siguiente paso y, bolas, azoté como res", expresó. Afortunadamente, no fue nada grave y Jessica está estupenda. "Estoy muy bien, no me pasó nada", concluyó con una gran sonrisa y su gran sentido del humor. "Cómo me reí, solo vi el zapato volar y a Lulú acercándose para ayudarme, gracias a todos por sus mensajes, ¡seguimos pa'lante!"

