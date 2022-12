Jessica Carrillo "asustada" al escuchar las predicciones de una vidente sobre su futuro Laura Keoroglian leyó los posos de su taza de café y le confesó de todo, lo bueno y menos bueno que venía para ella en el próximo año. Posibles traiciones incluidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como suele ocurrir en cada fin de año, los programas recurren a videntes y futurólogos para que den sus predicciones sobre lo que llega, en este caso, en el 2023. El programa Al rojo vivo invitó a la reconocida coach espiritual y experta en lectura de la borra del café, Laura Keoroglian. Esta vez sería Jessica Carrillo a quien se encargaría de decir qué es lo que viene en el nuevo año en varios aspectos de su vida. Decidida a que lo hiciera en vivo y en directo, la presentadora se puso muy atenta y escuchó todo lo que tenía que contarle la uruguaya. Pero su cara fue cambiando conforme las predicciones se iban dando ya que no todo es tanmmaravilloso como quizá esperaba. Laura fue clara y le compartió todo lo que pudo ver en esos posos del café, y en la huella de la taza. Jessica Carrillo Jessica Carrillo sin palabras ante las predicciones de su futuro | Credit: Mezcalent "No te asuste con lo que te voy a decir, significa la muerte de una etapa y empezar de cero. Probablemente haya grandes cambios. Puede ser un cambio de casa, de cómo estás posicionada", empezó la lectura. Un comienzo muy fuerte que dejó a Jessica con el rostro de preocupación. "Sí, estoy con cara de asustada", dijo entre risas, pero con ganas de saber más. ¿Y qué viene en lo personal, más concretamente en el amor? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estás en un momento de recapitular en el amor de pareja, no quiere decir separar, pero sí de que cada uno tienen cosas individuales por hacer. Por ejemplo, de tu lado, hay como una coronación, es un momento de reconocimiento a nivel laboral, gratificación... Pero del lado de él, hay escenas que tienen que ver con sociedades y acurdos... Él también está en un momento de hacer alianzas que provoque que durante un tiempo estén un poquito distraídos uno del otro, están en cosas muy individuales, pero es una pareja que puede crecer juntos muy bien", continuó sobre su relación con Raúl Ángeles. La tercera cosa que no es "tan linda" y que Laura observó dentro de la taza son las traiciones, por eso le pidió que no le vaya contando sus sueños a nadie. "Hay como un escorpión, y representa una situación traicionera, si vos tienes un proyecto que sueñas, no lo divulgues mucho... puede que algunas cosas no salgan como pensabas al principio... no lo tomes como una persona, sino como una energía de que tienes que cuidar mucho lo que está incubándose en vos, individualmente, en la familia", prosiguió. Lo mejor vino al final cuando le dijo que veía otro gran proyecto profesional donde se va a lucir mucho. Habrá que esperar al nuevo año para ver si Laura dio en el clavo. De momento, la mexicana seguirá dando lo mejor de sí y la información de última hora en su programa, Al rojo vivo, en el que en este 2022 se ha consolidado y recibido todo el apoyo de la audiencia.

