El panel de "Mujeres imparables" moderado por nuestra editora de moda y belleza Kika Rocha en nuestro evento Poderosas Live! terminó con algunas lágrimas y emotivas confesiones. La copresentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) Jessica Carrillo rompió en llanto al compartir por primera vez un amargo recuerdo.

"Todas hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Quizás mucha gente que nos ve dice: '¿Pero qué pudo haber pasado? Mira dónde está, mira lo bien que le va, tiene un trabajo maravilloso, conoce a mucha gente', pero la verdad es que todos tenemos una historia que por las dificultades que hemos pasado nos ha llevado hasta este lugar", dijo Carrillo.

"Le pedí mucho a Dios que me pusiera las palabras correctas en mi boca para poder compartir con ustedes esto que vengo guardando desde hace 20 años. Es algo que no me avergüenza, pero sí trajo mucho dolor a mi corazón y mucho dolor a mi familia. Fue uno de los momentos más vulnerables, pero gracias a ese momento tan vulnerable que tuve en mi vida, me he convertido en la mujer fuerte e imparable que soy hoy", afirmó.

Jessica Carrillo Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutierrez

"Yo tenía 15 años cuando me fui de mi casa. Esto no lo sabe nadie más que mi familia y mi esposo, —que no fue con él con el que me fui, fue con una pareja que tenía", reveló. "Para no hacerles el cuento largo, fui víctima de violencia —violencia domestica, física, mental, verbal— y si lo cuento ahora es porque yo tenía que sacarlo de mi corazón".

Carrillo dice que lo calló por años para no dañar emocionalmente a sus padres. "Era remover heridas, y remover esas cosas del pasado que les hicieron a ellos tanto daño precisamente porque su hija estaba sufriendo", dijo.

La periodista mexicana añadió que esa vivencia la marcó y la motivó a estudiar y trabajar para lograr su carrera actual. "No he dejado que nadie ni nada me ponga una mano encima", dijo conmovida.

Jessica Carrillo Ana Jurka Andrea Meza Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutierrez

La presentadora Ana Jurka hizo otra estremecedora revelación. Cuando su madre se fue a Estados Unidos, ella quedó con sus hermanos bajo el cuidado de un tío en su natal Honduras. "Hubo abuso físico, abuso sexual. Es bien difícil hablarlo", dijo entre lágrimas.

Jurka dice que hasta pensó en quitarse la vida y todavía tiene una cicatriz de ese intento de suicidio. "Esas cosas te hacen más fuerte. La única forma que puedo explicar cómo salí de todo y la fuerza que me dio fue Dios", reveló. "Dios me dijo: 'Tengo algo grande para ti''.

Ana Jurka Credit: @ciroinfocus / Ciro Gutierrez