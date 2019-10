Jesse y Joy invitan a reto viral 'Quiero decirte tanto' ¡Mira los famosos que se han unido! El reto rápidamente entró en apogeo pues varias celebridades como Julián Gil, Alejandra Espinoza, y los mismos Jesse y Joy Huerta corrieron a publicar emotivos mensajes en sus cuentas de Instagram. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El dúo Jessy y Joy está invitanto a todos a compartir más amor. Por medio de una dinámica en las redes sociales, el dúo de hermanos ha retado a sus fanáticos, colegas, seguidores y amigos a compartir algo que tengan en sus corazones y quieran decirle a alguien especial. El reto rápidamente entró en apogeo pues varias celebridades como Julián Gil, Alejandra Espinoza, y los mismos Jesse y Joy Huerta corrieron a publicar emotivos mensajes en sus cuentas de Instagram. Joy se lo dedicó a su familia: “A mi esposa adorada, a mi hermosa Diana: Quiero decirte tanto, Tú, nuestra hermosa nena, nuestro Ramoncito lindo, son mi centro, son mi aire, son mi gravedad, son y serán el amor de mi vida, el motor de mi vida, la luz y el pilar de mi vida y los amo tanto tanto que me siento tonta y odio pasar un segundo lejos de ustedes”. Alejandra Espinoza, aunque no es muy fan de unirse a retos virales, este le pareció especial y oportuno, por lo que se conmovió en lágrimas con solo pensar en las palabras para su hermana. “Si les soy sincera solo que pensar en lo que le quería decir a mi hermana que es tantoooooo… ya tenia ganas de llorar, pero es de puro amor y admiración”, escribió en el calce del siguiente video. Julian Gil se dirigió a sus amistades que lo han acompañado a lo largo de su vida y las que vendrán: Y uno que es “bendito entre las mujeres”, Jesse, también volcó su corazón ante tantas palabras bonitas que compartió la gente que se está uniendo a este challenge. ¿Y tú? ¿Te unes al reto? Advertisement EDIT POST

