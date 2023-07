Jesse y Joy sufren triste pérdida: "Falleció ayer unas horas antes de salir a cantar" Los hermanos Huerta compartieron la partida de uno de sus seres más queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de un gira de conciertos repleta de éxitos, llenos totales y, sobre todo, un cariño infinito por parte de su público, Joy y Jesse Huerta han compartido la noticia de una triste pérdida. Ocurría apenas horas antes de que se embarcaran en un nuevo y apasionante concierto. Así mismo lo comunicaba la artista a sus seguidores. "Mi abuelita falleció ayer unas horas antes de salir a cantar. Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y en paz. Y aunque me sentía con el corazón completamente atropellado; ustedes me hicieron sentir mucho amor", escribió agradecida a sus fans. Jesse y Joy Jesse y Joy sufren triste pérdida familiar | Credit: Jesse: Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images) Joy: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Fue precisamente esa energía bonita que recibieron sobre el escenario en medio de un momento tan triste, lo que les animó e hizo sacar fuerzas para seguir dando lo mejor de sí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar el alma, no solo compartiendo en los mejores momentos; me refiero a cuando tras bambalinas todo parece no tener solución, sea una pérdida, un momento personal muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestra vida. Realmente no tengo palabras para agradecerles el amor que nos brindan arriba y abajo del escenario", escribió la feliz mamá de dos, quien también cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, Diana Atri. Por su parte, Jesse también se despidió de su abuelita con unas tiernas imágenes. El músico la recordó con su más bella sonrisa. "Te amaré siempre abuela", escribió ante el aluvión de mensajes de amor y apoyo de famosos y anónimos.

