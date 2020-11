Close

Operan de emergencia a Jesse Huerta, del dúo Jesse & Joy, tras aparatoso accidente en casa Desde la cama del hospital, con la pierna vendada, el cantante contó con detalles lo que le pasó mientras jugaba con su perrito Milo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Jesse Huerta, del dúo Jessy & Joy, reveló que tuvo que ser sometido a una operación urgente luego de que sufrió un accidente en casa. Según contó en sus redes sociales, todo pasó muy rápido. Mientras jugaba con su perro, Huerta se golpeó la rodilla izquierda contra un doble vidrio de una ventana. Image zoom Credit: Instagram / Jesse Huerta Explicó que dicha ventana generalmente se abre luego de que se limpia la casa para ventilar el área, pero él se distrajo con su mascota y no se dio cuenta de que la misma estaba cerrada y la impactó con la rodilla. El choque le causó, además de heridas en la rodilla, pequeños rasguños en las manos y en la cara. “Gracias a Dios la verdad es que me fue súper bien a como pudo haber sido el accidente”, dijo. “Mi hijo Milo [su perro] está bien, solo me pasó a mí”, aclaró en sus historias de Instagram. Previo a la cirugía, aclaró a través del video que colgó en sus historias que no se rompió el hueso y que los doctores iban a revisar el estado de los ligamentos de su pierna. Image zoom Credit: Instagram / Jesse Huerta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todo salió de maravilla”, manifestó agradecido luego de la operación y mostró una fotografía de la cicatriz en su rodilla. En otro corto video, agradeció la preocupación de su casi millón de seguidores: “Gracias a todos por sus mensajes tan bonitos, los amo, los amo”. Image zoom Credit: Instagram / Jesse Huerta Huerta compartió varias fotografías y cortos clips estando en la cama de un hospital en los que dijo que estaba estable y que sería dado de alta el jueves. El cantautor aseguró que tras recibir varias puntadas deberá pasar dos semanas sin mover la rodilla y tres semanas más sin practicar deportes.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Operan de emergencia a Jesse Huerta, del dúo Jesse & Joy, tras aparatoso accidente en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.