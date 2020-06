¡Así de enamorado celebró Jesse Huerta su aniversario de boda con Mónica León! Parece que le vino muy bien este tiempo de cuarentena a esta preciosa pareja, quienes son papás de dos hermosas niñas... ¡Más románticos en sus felicitaciones de aniversario, imposible! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jesse Huerta, la otra mitad del dúo de Jesse y Joy, está de celebración al festejar esta semana su aniversario de boda junto a su esposa, la guapísima chef Mónica León. La pareja tiene dos hijas, Hanna y Abby. “Happy anniversary, vida de mi ser, mi locura, mi cordura, mi cielo en la tierra, mi reina, te amo, y a veces esta vida no parece suficiente por que para amarte necesito 10,000 vidas más”, escribía romántico el genial compositor. Así compartía su esposa el feliz día desde sus propias redes: “En esta foto le robe un besito de lengua a Jesse, mientras él les grababa sorpresas hace unas semanas. Hoy es nuestro aniversario de bodas. Con todo lo que está pasando en el mundo, quería dejarles ésto y contagiarlos un poquito del Amor que nos tenemos. Celebremos el amor, contagiemos a nuestro alrededor. El amor lo vence todo”. Y añadió para terminar: “El amor que sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Happy anniversary my love! Te amo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace diez semanas, la media naranja de Jesse se mostraba feliz porque, a causa de la cuarentena del coronavirus, por fin podía tener al hermano de Joy en casa, alejado de los escenarios y los viajes en los que el exitoso dúo recorre el mundo de gira. “Me urgía amanecer con este bombón todos los días. Si, todos los días. Porque cuando está de gira lo extraño muchísimo. Ya era hora que me lo prestaran”, decía la bella mexicana haciéndole un guiño a los fans de su marido. Desde sus redes, la chef experta en pan casero muestra pequeños retazos de su vida familiar, como esta divertida foto de Jesse con su pequeña: “De tal palo, tal astilla. Es difícil encontrar a este par dormidos, pues tienen tanta energía los dos... Casi no duermen. Así que decidí robar esta foto hoy en la mañana”, confesó. Jesse hace gala de su carácter nervioso con sus divertidos posts en su cuenta personal de instagram, donde de vez en cuando nos enseña sus abs mientras practica baloncesto y nos hace reír con sus ocurrencias en mil y un videos que comparte en sus stories.

