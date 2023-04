Muere Jerry Springer, controversial presentador y leyenda de los Talk Shows, a los 79 años El conductor falleció este jueves en Cincinnatti, OH., tras una "breve enfermedad'. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue alcalde de la ciudad de Cincinnatti, OH, y una de las figuras más controversiales de la era moderna en televisión. Y este jueves Jerry Springer ha fallecido a los 79 años después de una "breve enfermedad". Así lo confirmaron fuentes cercanas a PEOPLE afirmando que el deceso ocurrió en un suburbio de Chicaco, IL. "La capacidad que tenía Jerry tenía de conectar con la gente era la clave de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, televisión o simplemente hacer una broma con alguien que le pedía hacerse una foto en la calle", explicó su amigo y vocero Jene Galvin por medio de un comunicado obtenido por PEOPLE. "Es irreemplazable y su pérdida duele inmensamente, pero las memorias de su intelecto, su corazón y su sentido del humor vivirán [por siempre]', puntualizó. Según dicha fuente los servicios funerarios de Springer se encuentran en planeación. En antiipación de las pompas fúnebres la familia de Springer ha pedido a su público y seguidores hacer un donativo a una organización de su preferencia o realizar una obra caritativa por alguien más. "[Como él siempre dijo]: 'Cuídense a sí mismos y a los demás'", finaliza el mensaje. Springer fue un hombre multifacético que además de la política también fue abogado, actor y juez. En televisión dejó una huella profunda con el programa The Jerry Springer Show, que durante 28 temporadas —de 1991 a 2018— impactó a los fans con inesperadas y explosivas situaciones donde no faltaban los gritos, los enfrentamientos y los bofetones entre sus invitados. Jerry Springer Credit: Frazer Harrison/Getty Images El Show de Jerry Springer fue escenarios sumamente controvertidos y explosivos que marcaron un antes y un después en la pantalla chica: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Springer, quien en la década de los años setenta se convirtió en el alcalde número 56 de la ciudad de Cincinnati, también participó en exitosa películas. Entre ellas se incluye Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, de 1999, y the game show Baggage. Que en paz descanse.

