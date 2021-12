Jerry Rivera derrite a la red cumpliendo el sueño de un niño en Ecuador, ¡mira el video! El niño Sebastián Chérrez Alvear se subió al escenario del salsero durante su concierto en Daule, Ecuador, ¡y el video ahora está derritiendo con su ternura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jerry Rivera y el niño Sebastián Chérrez Alvear Credit: IG/Jerry Rivera Un emotivo momento se vivió durante un concierto encabezado el pasado sábado por Jerry Rivera en Daule, Ecuador, y ahora sus imágenes están derritiendo a la red por su ternura. El salsero compartió un video donde cumple el sueño del niño Sebastián Chérrez Alvear de subirse a cantar con él. ¡Y vaya que si el niño estuvo a la altura de la situación! En el video se aprecia cómo el pequeñín de rulos dorados —conocido en su país como "El niño salsero"— valientemente acepta la mano del artista y su invitación para cantar el tema "Cara de niño" en perfecta sincronía. El intenso momento despertó los aplausos de la multitud reunida en el foro de las cercanías de Guayaquil, a lo cual Rivera respondió: "No lo acosen que todavía es un niño menor de edad", Acto seguido el pequeñito le da un abrazo y tras una pausa continúan cantando. "Quizás no sepan lo que sentía mi corazón en ese instante, tenía un nudo en la garganta, y a la vez quería ponerme a saltar de felicidad, quería controlar mis emociones y no podía", exclamó el Niño salsero por medio de sus redes al referirse al momento. "Es que aún soy un niño… pero un día seré tan grande como él". El pequeño quien también participó en el concurso de la televisión ecuatoriana Mega pekes (TC Televisión). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias Jerry Rivera por los momentos que me permitiste compartir contigo, momentos y palabras que guardaré en mi mente y mi corazón por siempre y que no se borrarán nunca… ¡los sueños se cumplen!", exclamó el menor en un post. "Eres grande Sebastián Chérrez Alvear eres un ser humano hermoso y maravilloso con un talento en un nivel muy avanzado", respondió al post el propio Rivera. "Cuenta conmigo siempre y quiero que sepas que no aguanto las ganas de verte hecho un artista con tu propia orquesta en tarima, ¡Dios te Baby bendiga cada día mas!" ¡Awwww!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jerry Rivera derrite a la red cumpliendo el sueño de un niño en Ecuador, ¡mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.