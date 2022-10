Muere la leyenda del rock n' roll Jerry Lee Lewis a los 87 años El controversial músico e intérprete Jerry Lee Lewis, conocido por su hit ‘Great Balls of Fire’, fue la primera persona en ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El controversial músico y cantante Jerry Lee Lewis, llamado The Killer y reconocido como uno de los pioneros del rock and roll gracias a sus icónicos solos con el piano, ha muerto a los 87 años. El intérprete del famoso tema Great Balls of Fire dio su último suspiro este viernes en su casa en el condado de Desoto, Mississippi, acompañado de su esposa, Judith Brown Lewis, reportó People. De acuerdo a un comunicado, Lewis le aseguró a su esposa que no le temía a la muerte y se maravilló de la gran carrera que tuvo. "¿Quién lo hubiera creído que me iba a tocar a mí?", asegura el texto que dijo en su lecho de muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jerry Lee Lewis at Piano Credit: Getty Images El cantante, que se convirtió en la primera persona en ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, también fue incluido a principios de octubre en el de la Música Country. Desafortunadamente, no pudo asistir a la ceremonia en su honor debido a una situación de salud. El cantautor y actor Kris Kristofferson se presentó en su casa para entregarle el premio al pie de su cama. "Con mucha tristeza y desilusión les escribo hoy enfermo desde mi cama, en vez de compartir mis pensamientos en persona. He intentado todo lo que he podido para hacerme de fuerzas para asistir hoy – he esperado tanto esto [momento] desde que me enteré a principios de año", escribió el legendario cantante en una carta a sus seguidores. "Mis más sinceras disculpas para todos ustedes por perderme este fino evento, pero espero verlos a todos pronto". La salud del legendario roquero se empezó a ver afectada luego de sufrir un pequeño derrame cerebral en el 2019. No obstante, estaba entusiasmado y ansioso por volver a hacer música. Jerry Lee Lewis Skyville Live Honors Jerry Lee Lewis With Live Concert Stream Credit: Rick Diamond/Getty Images for Skyville Sus éxitos de los años cincuenta como "Great Balls of Fire", "Breathless" y "Whole Lotta Shakin' Goin On", se convertido en himnos del rock. Sus triunfos en los escenarios y las estaciones de radio vinieron acompañados también de escándalos, como su matrimonio con una prima de solo 13 años, lo que generó tanta controversia que acabó siendo apartado del rock por un tiempo y acabó refugiándose en el country en Nashville, TN. Al mismo tiempo, la adicción a las drogas, el alcohol y las muertes prematuras de dos de sus esposas y dos hijos le hicieron conocer la tragedia muy de cerca. Lewis recuperó gran parte de su fama y prestigio con el estreno en 1989 de la cinta biográfica Great Balls of Fire! protagonizada por Dennis Quaid y una jovencísima Winona Ryder.

