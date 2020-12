Close

¡Falleció el cantante de "La Voz" Jerry Demara por una inyección de vitaminas! El talentoso compositor falleció hoy lunes a sus 42 años después de ser operado de emergencia el pasado día 28. Esto se sabe de la tragedia... Descanse en paz. Por Nuria Domenech Desgarradoras las noticias de la muerte del talentoso cantante Jerry Demara. Según informó el diario regional El Mexicano, el exitoso compositor murió hoy a las diez de la mañana en la ciudad de Brawley, California. Como han confirmado también muchos otros medios, su muerte se desencadenó rápidamente a raíz de unas inyecciones de vitaminas mal aplicadas y una bacteria terminó con su vida, después de ser intubado y sufrir varios infartos. El mismo cantante contó hace solo dos días desde su cuenta de Facebook que estaba en el hospital por un error al suministrarse las inyecciones, algo que le estaba provocando un terrible dolor. "Tengo seis horas con un dolor del 12", se lamentó. Image zoom También se quejó de que en el hospital donde se encontraba no le estaban prestando la atención adecuada por estar más pendientes de los enfermos con coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia fue confirmada por sus seres queridos en las redes, los mismos que horas antes habían pedido una cadena de oración al haber empeorado notablemente la salud del cantante en las últimas horas. "¡Familia y amigos!" escribió hoy uno de sus allegados, todavía incrédulos, ante la dolorosa noticia. "La voluntad de Dios ha sido llamar a mi hermano Jerry Demara a su casa. Gracias por todas sus plegarias. Sigamos en oración por toda la familia. ¡Esto es muy fuerte!". Image zoom Credit: IG Jerry Demara Después de toda una vida dedicada a la música, con muchas de sus composiciones grabadas por grandes artistas de regional mexicano, el artista deja atrás esposa y dos hijos: Claudia Plascencia y Allison y Jerry Jr. Descanse en paz.

