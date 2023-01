El modelo Jeremy Ruehlemann muere a los 27 años La inesperada muerte de Jeremy Ruehlemann ha dejado un profundo vacío entre familiares, colegas y amigos que se han mostrado desolados por la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeremy Ruehlemann Jeremy Ruehlemann | Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images El joven modelo Jeremy Ruehlemann falleció a los 27 años, dejando un profundo vacío entre familiares, colegas y amigos que se han mostrado desolados por la noticia. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte así como otros detalles relacionados con el deceso de quien modelara para famosas marcas como, entre otras, Christian Siriano, John Varvatos, Superdry y Perry Ellis. Jeremy Ruehlemann Jeremy Ruehlemann | Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images "Nunca he publicado nada como esto, pero perder a un amigo que era un alma tan hermosa es realmente difícil", escribió el diseñador Christian Siriano en redes sociales. "Esto es para Jeremy, el hombre más hermoso que dio tanto amor a todos los que conoció sin importar nada. Fue uno de mis musas y siempre lo será. Él me inspiró y lo amaré por siempre. Estoy enviando todo mi amor a su familia y amigos que perdieron a alguien tan especial. Sé que nos volveremos a encontrar algún día, pero ahora mismo solo quiero abrazarlo", añadió el diseñador de moda. Ruehlemann, nacido en Nueva Jersey y residente de Nueva York, era representado por Soul Artist Management. Su trabajo como modelo profesional fue destacado en revistas como GQ y Playhouse Magazine. Su colega en el mundo del modelaje, Lexi Wood, estuvo con él el pasado jueves y también escribió unas sentidas palabras ante la pérdida. "Ni siquiera puedo imaginar un mundo en el que alguna vez tenga que estar escribiendo esto. Pero si alguna vez me has conocido, sabes cuánto amo a Jeremy. Ni siquiera puedo articular la magia que era", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Conocí a Jeremy cuando tenía 15 años, el día que lo conocí supe que mi corazón estaría lleno para siempre, él es mi alma gemela, mi mejor amigo, mi apoyo, mi familia, mi luz, mi amor, mi llama gemela…", sostuvo. "Su amor fluirá eternamente a través de este mundo. Estuve con Jeremy el jueves y en ese momento no sabía que besarte y abrazarte por millonésima vez sería el día más memorable de mi vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El modelo Jeremy Ruehlemann muere a los 27 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.