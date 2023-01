Jeremy Renner, famoso actor de Marvel, sufre grave accidente y lo reportan grave El 1 de enero de 2023, Jeremy Renner fue trasladado al hospital y ahora se le reporta en estado crítico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año 2023 parece no haber iniciado bien para Jeremy Renner y su familia. El intérprete de Hawkeye (Ojo de Halcón en español) de las películas de Marvel sufrió un importante accidente, el 1 de enero, mientras quitaba la nieve, con un vehículo especializado para esta actividad, y ahora se encuentra hospitalizado bajo el reporte de encontrarse grave, pero estable según mencionó el representante del actor. "Podemos confirmar que Jeremy [Renner] se encuentra en estado crítico pero estable", informó el mencionado manager de Jenner a la revista estadounidense Variety."Con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída". Si bien, no se dieron mayores detalles sobre lo sucedido al famoso, se sabe que continuará hospitalizado. "Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención", concluyó. Las autoridades locales también dieron a conocer información sobre lo ocurrido. "Aproximadamente a las 9 a. m. del 1 de enero de 2023, la oficina del alguacil del condado de Washoe respondió a una lesión traumática en el área de Mt. Rose Highway en Reno, Nevada", explicó la oficial de información pública Kristin Vietti al medio estadounidense The Hollywood Reporter. "A su llegada, los agentes se coordinaron con el Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows y REMSA Health para organizar el transporte médico de Renner a través de un vuelo de atención [en helicóptero] a un hospital del área local". Jeremy Renner Credit: Theo Wargo/Getty Images for Disney SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a que no se ha precisado el lugar donde ocurrieron los hechos, se sabe que el también productor cuenta, desde hace varios años, con una propiedad que se ubica en el condado de Washoe, cerca del lago Tahoe, en Nevada, Estados Unidos. Dicha zona se convirtió en una de las más afectadas por una tormenta invernal que ha causado tales estragos que ha dejado sin electricidad a más de 35.000 hogares de la zona. De momento, Jeremy Renner está bajo los cuidados médicos correspondientes; quizá más adelante se precise lo que le ocurrió.

