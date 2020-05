Revelan foto de Jenny Rivera y sus hermanos de jóvenes, ¿los reconoces? La foto inédita fue publicada en las redes sociales de la desaparecida artista, ¡tienes que verla! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más de siete años después de la trágica muerte de Jenni Rivera, salieron a la luz una fotografía inédita suya junto a sus hermanos de cuando eran bien jovencitos. La imagen nunca antes vista fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de la artista en la que se la ve junto a Lupillo –con cabello– Juan y Gustavo, todos vestidos de músicos regionales. Faltaron Rossie y Pedro para completar el retrato familiar. De acuerdo al diario mexicano Publimetro, se cree que la foto de los cuatro hermanos fue tomada en los años noventa, cuando la intérprete de “No llega el olvido” aún usaba el cabello corto y con flequillo. Desde la muerte de la Diva de la Banda a los 43 años, han salido a relucir imágines inéditas de su vida antes y después de ser una estrella de la música como forma de mantener viva su memoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado febrero se anunció el lanzamiento de nueva canción inédita, “Engañémoslo”. "Creo que mi hermana siempre fue una mujer muy valiente. Mi hermana demostró una y otra vez que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Creo que estaría orgullosa de esto", dijo entonces su hermano Juan sobre la canción, según EFE. Además, la familia tiene un proyecto la realización de otros proyectos para seguir manteniendo relevante el legado de la cantante.

Close Share options

Close View image Revelan foto de Jenny Rivera y sus hermanos de jóvenes, ¿los reconoces?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.