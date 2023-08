Jennifer Peña y Obie Bermúdez anuncian su separación: abren sus corazones en mensajes de adiós Otro pareja de famosos se divorcia .Jennifer Peña y Obie Bermúdez, padres de 5 hijos, anuncian el fin de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir obie bermudez divorcio separacion jennifer pena Credit: Jennifer Peña IG Jennifer Peña y Obie Bermúdez, la pareja querida en la escena musical y en el corazón de sus seguidores, han compartido una noticia que ha resonado profundamente en sus seguidores. A través de sus redes sociales, ambos artistas han anunciado su decisión de separarse de manera sentimental, pero han enfatizado que su unión en la crianza de sus cinco hijos es más fuerte que nunca. "Queridos amigos, quiero compartir con ustedes que Jennifer y yo ya no estamos juntos sentimentalmente, pero seguimos unidos de una manera mucho mas profunda e importante". Como padres de cinco hijos maravillosos, estamos más juntos que nunca en el amor que compartimos por ellos". Obie Bermúdez "Tenemos un lazo que nos mantiene unidos en la crianza y el cuidado de nuestros hijos, un lazo que nos une y unirá por siempre. Me siento muy agradecido por su interés en nuestras vidas y esperamos que comprendan y respeten nuestra decision de enfocarnos en nuestra familia y, en nuestras carreras en solitario. ¡Gracias siempre por vuestro apoyo y cariño. un abrazo", escribió el cantautor en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recalcar que Obie desactivó los comentarios de su perfil. Por su parte, Jennifer expresó su deseo de privacidad y comprensión por parte de sus seguidores durante este proceso de transición en sus vidas. "Con mucho cuidado y consideración, Obie y yo tomamos la difícil decision de separarnos el año pasado. Le pedimos que nos den espacio y privacidad mientras navegamos este nuevo capitulo de nuestras vidas. Gracias a todos por su amor y apoyo continuo", dijo. jennifer pena obie bermudez divorcio Credit: Jennifer Peña IG Un vínculo que trasciende la separación A pesar de la separación sentimental, ambos artistas han enfatizado su compromiso continuo como padres. Tanto Jennifer como Obie han agradecido el apoyo y el cariño constante que han recibido a lo largo de su trayectoria, y ahora, más que nunca, necesitan espacio para enfrentar este nuevo capítulo en sus carreras y vidas personales. El día que se juraron amor eterno Jennifer Peña y Obie Bermúdez unieron sus caminos tanto en el amor como en la música. Su historia de amor culminó en su matrimonio en junio de 2007 en Corpus Christi, Texas. Como músicos, dejaron una huella indeleble en su colaboración en el tema "Como entender", incluido en el último álbum de Jennifer, Dicen que el tiempo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer Peña y Obie Bermúdez anuncian su separación: abren sus corazones en mensajes de adiós

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.