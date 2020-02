Jennifer López y Thalía incendian las redes con este sensual momentazo juntas Las dos grandes divas latinas protagonizaron estas divertidas a la vez que sensuales escenas durante la pre-fiesta de la Super Bowl. ¡Duelo de bellezas! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son dos de las mujeres más hermosas y talentosas del panorama musical actual. Thalía y Jennifer Lopez nos han vuelto a deleitar con unas imágenes de lo más divertidas y sensuales juntas. Ambas estrellas acudían a la pre-fiesta de la Super Bowl donde compartieron momentos de lo más cómplices. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola nos hizo testigos de este reencuentro casi histórico entre las dos divas latinas. “Latinas en la casa”, escribió la intérprete de “Entre el mar y una estrella”. Ambas iban acompañadas de sus amores y en el caso de Alex Rodríguez y JLo también de la hija mayor del exbeibolista, Natasha que posó así de juguetona con Thalía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JLo y nuestra querida Thali han incendiado las redes con estas imágenes donde lucen con unos looks impecables. Un auténtico duelo de bellezas donde ambas ganan. Image zoom Esta misma semana era Jennifer Lopez quien se mostraba junto a otra de las grandes de nuestra cultura hispana, Shakira, con quien veremos mañana en el evento más esperado del mometo, la Super Bowl. Ambas mujeres nos deleitarán con su arte y talento en el escenario con una actuación este domingo que nos tiene a todos expectantes. Advertisement

Close Share options

Close View image Jennifer López y Thalía incendian las redes con este sensual momentazo juntas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.