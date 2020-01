Jennifer López presume su famoso derriére y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Además: Mariah Carey y sus mellizos se van a comer pollo; Kim Kardashian, defensora del pueblo; Kate del Castillo y Fernando Colunga se van de fiesta; la madre de Meghan Markle reaparece en Los Ángeles, y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Muy fit Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Jennifer López no deja los atuendos atléticos, especialmente porque en estos días arrecian sus ensayos para el Super Bowl y así de atlética -y en forma- la vimos por las calles de Miami. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Brrr! Image zoom Splash News/The Grosby Group Mariah Carey y su hija Moroccan Monroe, desafiaron a las frías temperaturas de la Gran Manzana para salir a cenar al restaurante Red Rooster, de Marcus Samuelsson, en Harlem. 2 de 10 Applications Ver Todo Abogada del pueblo Image zoom David Livingston/Getty Images Kim Kardashian habló apasionadamente al lado de Jessica Jackson (der) durante su intervención en "The Justice Project", en Pasadena, donde una vez más abogó en contra de los encarcelamientos "masivos" en Estados Unidos. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement ¡Majas! Image zoom Vivien Killilea/Getty Images for Abyss By Abby Una escultural Khloé Kardashian (izq.) apareció al lado de Abby Kheir para el lanzamiento de la colección de ropa Abyss By Abby en Casita, en Los Ángeles. 4 de 10 Applications Ver Todo A la francesa Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby En Nueva Orleans captamos a la cubanoamericana Ana de Armas grabando nuevas escenas de su filme Deep Water, que filma al lado de Ben Affleck. 5 de 10 Applications Ver Todo Reencuentro Image zoom Mezcalent Kate del Castillo y Fernando Colunga tuvieron un lindo encuentro en la alfombra roja de NAPTE, el evento con el que Telemundo presentó su nueva programación en Miami. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Exóticas Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images En Madrid, la reina Letizia se rodeó de guapas modelos a vestidas a la usanza oriental durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de España. 7 de 10 Applications Ver Todo ¿Y Meghan? Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Doria Ragland, madre de Meghan Markle, fue captada por las calles de Los Ángeles a pocos días de que se finalizara el acuerdo entre la reina Isabel II y su nuero, el príncipe Harry, para concretar su transición a la vida civil y alejada de las funciones reales del palacio. 8 de 10 Applications Ver Todo A todo pulmón Image zoom Javier Bragado/Redferns Los legendarios Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina (der.) unieron sus voces para brindar un espectacular concierto en el foro Wizink, de Madrid. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Regios Image zoom Medios y Media/Getty Images Regina Blandon (izq.), Cassandra Sanchez Navarro, Giuseppe Gamba y Martha Debayle fueron todos sonrisas en la premiere de la cinta Cindy La Regia, en Ciudad de México. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

