¡Confirmado! Jennifer López y Shakira harán el show de medio tiempo del Super Bowl By Carolina Trejos

¡Lo vemos y sí que lo creemos! Jennifer López y Shakira encabezarán el show de Medio Tiempo del Súper Bowl LIV en Miami el próximo 2 de febrero. La lista de latinos que han participado en el afamado evento deportivo continúa creciendo.

¡Es un hecho!

Shakira y Jennifer López confirmaron que son las protagonistas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el próximo 2 de febrero de 2020. En el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

¡Feliz cumple!

¡Justo cae en el cumpleaños de Shakira! Así lo celebró la colombiana en sus redes sociales. ¡Vaya fiesta que se echará Shak!

Juntas

Publicando una imagen la una de la otra en sus redes sociales, ambas artistas le dijeron al mundo que se alisten para lo que viene.

Bien guardadito...

Se rumoreaba que la actriz de Hustlers sería la intérprete para el concierto de Pepsi en la noche más grande del fútbol americano, pero no lo había confirmado durante las semanas previas al anuncio oficial.

¡Sorpresa!

Sin embargo, la gran sorpresa la dio Shakira al convertirse en la primera colombiana en cantar en el afamado evento deportivo.

Latina Power

Comenzando el 2000, Christina Aguilera fue partícipe del Super Bowl XXXIV celebrado en el Georgia Dome en Atlanta, Georgia.

Latino Power

Durante su presentación, Enrique Iglesias se unió a ella, al igual que Toni Braxton y Phil Collins.

Gloria Estefan

La cubana se presento por primera vez en el año 1992 en Minnesota.

Miami Sound Machine

Para el 1995, The Miami Sound Machine encabezó el medio tiempo del Super Bowl uniéndose a Tony Bennett, Patti Labelle y Arturo Sandoval.

Bruno Mars

El cantante de origen puertorriqueño protagonizó el show de medio tiempo por primera vez en el 2014 desde el estadio MetLife en Nueva Jersey.

¡Confirmado! Jennifer López y Shakira harán el show de medio tiempo del Super Bowl

