Jennifer López y Shakira calientan motores para el Super Bowl. ¡Así se preparan! Las divas de la música nos dan un adelanto de lo que será una de las actuaciones más emocionantes y esperadas de la Super Bowl. ¡Cuidado que quema! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Comienza la cuenta atrás para uno de los shows más esperados del año. La Super Bowl siempre es emocionante pero este 2020 lo es mucho más gracias a las dos grandes divas invitadas para llevar a cabo la actuación estrella. Shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas de amenizar esta celebración que promete sensualidad, ritmo y mucha pasión latina. Un orgullo para todos los latinoamericanos ver a estas dos grandes mujeres representando nuestra cultura y demostrando que no hay límites para los sueños. Ambas ya nos están dando una probadita de lo que están siendo los primeros ensayos y preparativos para la gran cita que tendrá lugar el próximo 2 de febrero en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras la colombiana nos sorprende con su pelo a lo loco y micrófono en mano siempre con una sonrisa, JLo nos acerca a su equipo humano en un descanso que demuestra el buen rollo que existe. El Hard Rock Stadium volverá a vibrar esta vez al ritmo de dos grandes estrellas latinas que cantarán y bailarán algunos de sus grandes éxitos, ¿cuáles? Eso todavía es una incógnita. Lo que es evidente es que Shak y JLo ya están inmersas en los duros ensayos de este esperado evento que promete más sabor y marcha que nunca. Beyoncé, Michael Jackson, Justin Timberlake, Madonna, Enrique Iglesias, Gloria Estefan o Christina Aguilera son algunos de los artistas que ocupan la larga lista de invitados de la Super Bowl. Seguro que nuestras chicas nos dejan sin aliento en su nueva edición. ¡Allí estaremos! Advertisement

