Celebridades que han demostrado ser solidarias y generosas By Alma Sacasa

Jennifer López and Alex Rodríguez
Entre otras cosas, la pareja ha ayudado a recaudar fondos para los damnificados por desastres naturales en Puerto Rico y está comprometida en la lucha contra la desnutrición infantil.

Alejandro Sanz
En una de sus iniciativas, recaudó fondos para los Dreamers con la venta de camisetas para las oganizaciones benéficas Ascend Educational Fund, Dream Big Nevada e Immigrants Rising.

Lionel Messi
La fundación del astro argentino se dedica a ayudar a niños de todo elmundo a acceder a atención médica y educación.

Chrissy Teigen
La modelo pagó en 2017 a una desconocida los $5,500 que costaba la matrícula de una escuela de esteticista.

Nicki Minaj
La rapera instó en Twitter en 2017 a sus fanáticos a que le enviaran sus buenas notas y, a cambio, pagaría sus matrículas.

Shakira
En 1997 lanzó la Fundación Pies Descalzos, que proporciona educación a niños de escasos recursos.

Taylor Swift
Una fan explicó en las redes sociales que sus padres no podían costearle la universidad y dos horas después la cantante le envió $5,000 para ayudarlo a pagar su matrícula.

Beyoncé
Entre otras cosas, la cantante ha donado millones para fiannciar viviendas en Houston, TX, su ciudad natal.

Ariana Grande
La cantante recaudó más de $3 millones en un concierto benéfico en favor de las víctimas del atentado terrorista contra un evento suyo en Manchester en 2017.

Ricky Martin
Además de su lucha contra el tráfico humano, el astro boricua ha recuadado fondos para diversas causas en Puerto Rico.

