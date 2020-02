Mira cómo algunas celebridades han rendido homenaje a Kobe Bryant By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Jennifer Lopez Muchos famosos están de luto por la muerte de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, quien falleció el domingo en accidente aéreo en Calabasas, CA, junto a su hija de 13 años y siete personas más. Mira cómo estas celebridades han expresado su pesar en redes. Empezar galería Jennifer López Image zoom IG/Jennifer Lopez ""Kobe, significaste mucho para tantos y te extrañaremos por siempre. Gracias por tu ética de trabajo, tu inspiración y tu corazón. #hero #legend #husband #father 😢🙏🏼💔", expresó la cantante 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Beyoncé Image zoom IG/Beyoncé "Continuaré rezando diligentemente por tus reinas. Serás profundamente extrañado amado Kobe", publicó la cantante. 2 de 10 Applications Ver Todo Alex Rodríguez Image zoom IG/Alex Rodriguez Al igual que su prometida, el ex jugador de béisbol compartió un emotivo mensaje y fotos junto a Bryant. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Bad Bunny Image zoom IG/Bad Bunny El puertorriqueño no solo compartió su profunda tristeza en sus redes sociales, sino que también lanzó una canción, "6 rings", dedicada al fallecido jugador de baloncesto. 4 de 10 Applications Ver Todo Daddy Yankee Image zoom IG/Daddy Yankee "Muy triste 😞 parece tan irreal! #RIP MAMBA!", compartió el puertorriqueño. 5 de 10 Applications Ver Todo Lebron James Image zoom IG/Lebron James El también jugador de baloncesto se conmovió cuando se enteró de la triste noticia y dedicó un sentido mensaje sobre Bryant en sus redes sociales. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Shaq Image zoom IG/Shaq El ex jugador de baloncesto, quien jugó junto a Bryant en el equipo angelino de los Lakers, también lo recordó en sus redes. 7 de 10 Applications Ver Todo Marc Anthony Image zoom IG/Marc Anthony "Cuando le das la mano a un ANGEL. Descansa en paz mi hermoso hermano. Que el amor y la paz rodeen a las familias de todos los involucrados. Muy triste 💔 @kobebryant # 24", expresó el cantante. 8 de 10 Applications Ver Todo Ozuna Image zoom IG/Ozuna "Woww Dios tenga en su gloria a una gloria del baloncesto @kobebryant y a todas estas familias. AMANCE UNOS CON OTRO UNO NUNCA SABE CUANDO SEA EL ÚLTIMO DÍA 😢😢😢😢", publicó el cantante. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Ricky Martin Image zoom IG/Ricky Martin "Su familia. Mucho amor a su familial," publicó el puertorriqueño. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Mira cómo algunas celebridades han rendido homenaje a Kobe Bryant

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.