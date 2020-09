¡Muy hot! Mira un avance del video musical de Jennifer López y Maluma ¡Qué química! Escucha el tema "Pa' Ti Lonely" de Jennifer López y Maluma. Los protagonistas de la comedia romántica Marry Me derrochan belleza y sensualidad en su video musical. Mira un avance. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Maluma derrochan química en un avance de su nuevo video musical. La estrella Nuyorican de 51 años y el cantante colombiano, de 26, son los protagonistas de la comedia romántica Marry Me, que llegará a los cines el 14 de febrero del 2021. Además, los artistas han grabado el tema "Pa' Ti Lonely" y un video musical en que comparten besos y caricias. Este será lanzado el jueves a las 6 p. m. en TikTok, pero tanto JLo como Maluma compartieron un avance en sus cuentas de Instagram. Sus fanáticos han quedado boquiabiertos al verlos juntos en un plan romántico, aunque su historia de amor sea ficticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete colombiano ha expresado su emoción de debutar como actor el próximo año junto a Jennifer López y Owen Wilson. "Jennifer es la primera persona que me dejó incursionar en la actuación. La primera película que voy a hacer en mi vida es una película de Hollywood en donde está Owen Wilson. Es algo grande", dijo a People en Español. Image zoom Phraa Maluma —quien participará en los Premios Billboard a la Música Latina y recibirá el Premio a la Esperanza por la labor de su fundación El arte de los sueños en Colombia— ha tenido un gran 2020 con el lanzamiento de su nuevo disco Papi Juancho. Si bien ha lanzado canciones con grandes estrellas como Madonna (con quien grabó el sensual video musical de "Medellín") sin duda este nuevo video musical junto a Jennifer López es otro gran éxito que se anota Maluma y dará mucho de qué hablar.

