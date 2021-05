Jennifer López y Ben Affleck siguen en contacto tras su viaje a Montana Los exes planean compartir más tiempo juntos ¿cuál será su próximo destino? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras Jennifer López pasa tiempo con sus hijos en Miami, Ben Affleck atiende sus asuntos en Los Angeles, pero la distancia no ha sido obstáculo para que los exes continúen alimentando su nueva relación, sino todo lo contrario. Tras su sorpresivo viaje a Montana, el llamado dúo Bennifer, parece estar más unido que nunca. Al parecer, la cantante se mantiene en constante contacto con Affleck y pronto podrían reencontrarse nuevamente, según informó una fuente a People. "[Jennifer] está en contacto con Ben todos los días", dijo la fuente. "Están haciendo planes para verse. Jennifer aún está muy emocionada de cómo van las cosas con Ben". Y no es para menos. En el pasado, la intérprete habría confesado que el actor ha sido el único hombre que le ha roto el corazón, al cancelar su boda a tan solo días de la fecha, por lo que este reencuentro bien podría ser el sueño hecho realidad para la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Doug Kanter/AFP via Getty Images Mientras ella disfruta al máximo su tiempo al lado de Affleck, su exprometido Alex Rodríguez, se refugia en la compañía de las mujeres de su vida: sus hijas Natasha, de 16 años, y Ella, de 13. Tras la ruptura con la cantante, Rodríguez se ha enfocado en disfrutar el mayor tiempo posible con sus niñas, quienes sostenían una aparente indestructible relación con López y sus hijos Max y Emme. Aunque el expelotero evita dar su opinión sobre la actitud de su ex, los fanáticos han especulado que éste aún la extraña por lo que ha lanzado una indirecta muy directa a la cantante a través sus redes sociales. Rodríguez publicó una fotografía disfrutando una cena en familia con sus hijas, en la que se observan tres sillas vacías con los manteles y platos puestos, los cuales, según sus seguidores, pertenecen a la cantante y sus hijos. "De cena con mis chicas", escribió el deportista. Ciertas o no las suposiciones de los fanáticos, lo que está claro es que López aparentemente ya pasó la página.

