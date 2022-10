Jennifer Lopez y Ben Affleck visten de negro en su primer evento público como casados, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Ralph Lauren SS23 Runway Show Credit: Amy Sussman/Getty Images Elegante y sexy la pareja de recién casados acudió a un exclusivo evento en L.A. ¡Además! las mejores fotos del día con Kim Kardashian, Camila Cabello, Justin Bieber y más. Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck Ralph Lauren SS23 Runway Show Credit: Amy Sussman/Getty Images Sexy y rebosando de felicidad, la pareja de recién casados robó miradas en la alfombra roja del desfile Otoño/Invierno 2023 del diseñador Ralph Lauren en Los Ángeles, ¡fiu, fiu! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Los Stallone Sylvester Stallone y familia Ralph Lauren Spring 2023 RTW - Arrivals Credit: Getty Images Por cierto que hablando de parejas, ahí mismo vimos a los recién reconciliados Sylvester Stallone (centro) y su mujer, Jennifer Flavin (izq.), con sus hijas. Sistine y Sophía Stallone. Según reportes de este viernes la familia encabezará muy pronto su propio reality familiar, 2 de 6 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Dallas Cowboys v Los Angeles Rams Credit: Ronald Martinez/Getty Images Vistiendo ropa y accesorios con ropa y accesorios de su marca favorita (Balenciaga) la diva de la telerrealidad acudió al juego de los Dallas Cowboys contra Los Angeles Rams, en el estadio SoFi de Los Ángeles, CA, aunque a juzgar por videos que circulan en redes a los fans no les agradó mucho su presencia. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Erika Ender y Juanes Erika Ender Juanes y su esposa Latin Songwriters Hall Of Fame 10th Anniversary La Musa Awards Credit: John Parra/Getty Images Los cantautores provenientes de Panamá y Colombia se encontraron en la alfombra de los décimos premios La Musa a los mejores compositores de habla hispana, donde también estuvieron acompañados de Karen Martínez (der.), esposa del cantante, quien por estos días estrena campaña publicitaria para una conocida marca de moda. 4 de 6 Ver Todo Hailey Bieber Hailey Bieber Credit: Backgrid/The Grosby Group La esposa de Justin Bieber sorprendió por las calles de L.A. con este maquillaje y vestuario de She-Hulk. Pero no se asusten, era solo un disfraz que usó para luego reunirse con su amigocha Kendall Jenner. 5 de 6 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello Credit: The Image Direct/The Grosby Group Y la que paró el tráfico por las calles de la Gran Manzana fue la cantante cubana quien se ha unido a la moda estilo Barbie de tonos rosados y en plan sexy, ¿a que no le queda mal? 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer Lopez y Ben Affleck visten de negro en su primer evento público como casados, ¡míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.