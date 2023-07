Jennifer López y Ben Affleck celebran su primer aniversario de casados Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Steve Granitz/FilmMagic Hace ya un año que Jennifer López y Ben Affleck se juraron amor eterno en Las Vegas. "Lo hicimos", expresó López al anunciar que se había casado con el actor el 16 de julio del 2022. "El amor es bello, el amor es noble, y resulta que el amor es paciente", añadió sobre casarse con su gran amor 20 años después de su poner fin a su primer compromiso con Affleck. Empezar galería Luna de miel en París Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Pierre Suu/GC Images La pareja celebró su luna de miel en París. Su segunda boda la celebraron en agosto del 2022, un mes después, con sus familiares en una romántica ceremonia en la mansión de Ben Affleck en Georgia. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio La ciudad del amor Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Pierre Suu/GC Images Aquí los vemos en París junto a Max, uno de los mellizos de JLO. Sus hijos los acompañaron en este viaje a Francia, marcando el inicio de su nueva vida juntos. 2 de 8 Ver Todo California Dreaming Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Caminando por Los Ángeles con Emme, la hija de López. La pareja ha creado una familia junto a Max y Emme (los mellizos de JLO con Marc Anthony), y los hijos que Ben tuvo con su primera esposa Jennifer Garner (Violet, Seraphina, y Samuel). 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¡Sonríe Ben! Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy No todo ha sido miel sobre hojuelas. En febrero del 2023, se dispararon los rumores de una crisis de pareja después de que fueran a los premios Grammy. La cara de "aburrido" de Ben Affleck generó memes en las redes sociales. El actor luego dijo que no estaba molesto, solo agotado, pero que había ido a la ceremonia de todas maneras para apoyar a su esposa. 4 de 8 Ver Todo Centro de la atención Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: Amy Sussman/Getty Images Otro momento que se volvió viral fue en mayo del 2023 cuando Ben Affleck dio un portazo al auto que manejaba junto a Jennifer López. En el video, el actor estadounidense luce molesto, tal vez porque ha notado que los sigue un paparazzi. Le abre la puerta del auto a su esposa, espera a que ella entre y luego se escucha un portazo, mientras el camino al lado del chofer. La atención de las cámaras es algo que la famosa pareja no puede evitar. 5 de 8 Ver Todo Bésame mucho Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Dándose un beso en el estreno de la película The Mother de Jennifer López. Si bien sus agendas de trabajo son exigentes, han logrado mantenerse unidos y apoyarse en sus proyectos laborales. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Admiración mutua Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic JLO también estuvo al lado de su amado en el estreno de su película Air, junto a su inseparable amigo Matt Damon. 7 de 8 Ver Todo ¡Feliz aniversario! Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Los tortolitos celebraron su primer aniversario de casados con una cena el restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica, California, reporta PEOPLE. Sin duda, hay amores que solo se intensifican con los años. ¡Felicidades a JLO y Ben! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López y Ben Affleck celebran su primer aniversario de casados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.