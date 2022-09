Jennifer López y Ben Affleck de paseo en una feria donde hubo una alarma de tiroteo Jennifer López y Ben Affleck se fueron a una de las populares ferias de comida de Malibú, CA, horas después de que una falsa alarma de tiroteo sembrara el caos en el lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck se pasearon por una de las populares ferias de comida de Malibú horas después de que una falsa alarma de tiroteo sembrara el caos en el lugar. Este domingo la pareja asistió al Malibu Chili Cook-Off, un evento anual donde acapararon la mirada de todos los presentes con sus outfits veraniegos. Los recién casados estuvieron acompañados de los hijos de la cantante, los mellizos Max y Emme, y de algunos amigos de los chicos. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group Unas horas antes, el sábado por la noche, en ese mismo evento se vivieron momentos de mucha tensión cuando un niño amenazó con que tenía un arma, según un reporte del Daily Mail. "Se produjeron escenas caóticas en el festival el sábado por la noche cuando el joven asistente dijo que tenía un arma de fuego", apuntó el medio. No obstante, la oficina del sheriff confirmó que no había amenaza y que solo se trató de "un niño siendo estúpido". Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group La pareja de famosos se encuentra viviendo su cuento de hadas, tras la increíble boda que celebraron a finales del pasado mes en la mansión del actor en Georgia, algo que JLo describió como "el mejor sueño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para nosotros, este fue el momento perfecto. Nunca nada me pareció más correcto", dijo. "Poder amar a alguien para querer ser mejor para él y hacerlo feliz, porque dar felicidad y amor se vuelve más gozoso que recibirlo, es el verdadero amor adulto sublime", añadió la Diva del Bronx.

