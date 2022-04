Jennifer López y Ben Affleck unos padres amorosos y dedicados, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez , Ben Affleck , hijo Samuel Credit: Backgrid/The Grosby Group Luego de pasar un día probando suerte con el béisbol, la parejita ha volcado sus atenciones hacia el hijo del actor. Además: Selena Gómez con su hermanita en Nueva York ¡mira qué grande está! y Cardi B regresa al Bronx. ¡Mira las mejores fotos de los famosos de hoy! Empezar galería Soltero con hijos Jennifer Lopez , Ben Affleck , hijo Samuel Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles captamos a Jennifer López y su amado Ben Affleck recogiendo a Ben, el hijo menor del actor, a la salida del colegio. La parejita ha dedicado esta semana a atender a sus respectivos hijos luego de saltarse la accidentada entrega del Oscar del domingo pasado. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Qué linda! Selena Gomez con su hermanastra Gracie Elliot Teefey Credit: Backgrid/The Grosby Group En Nueva York encontramos a Selena Gómez estrenando look y paseando en un museo con su media hermana Gracie Elliot Teefey, ¡qué grande está! 2 de 8 Ver Todo La atención no cesa Chris Rock reaparece en Boston Credit: Splash News/The Grosby Group El escándalo de la bofetada que le dio Will Smith al comediante Chris Rock no cesa y aquí captamos al comediante saliendo de su show en un teatro de Boston Massachusetts donde estremeció a la audiencia tras acallar a un fan que empezó a maldecir a Smith, prácticamente defendiéndolo. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Luces, cámara... Daniel Radcliffe, Sandra Bullock y Channing Tatum premiere Londres "The Lost City" En Londres captamos a Daniel Radcliffe con Sandra Bullock y Channing Tatum felices y contentos en la premiere de su cinta The Lost City. 4 de 8 Ver Todo ¿Eres tú, Chapulín? Cardi B con peluca roja Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group ¡No! Es Cardi B, quien regresó a su tierra natal de El Bronx, en Nueva York, para rodar el video musical de su nuevo tema "Shake it" 5 de 8 Ver Todo Juiciosos Kourtney Kardashian, Travis Barker Credit: Backgrid/The Grosby Group Y luego de darse tremendos besos de lengua en la alfombra roja de la pasada entrega de los Premios Oscar Kourtney Kardashian y su prometido, el rockero Travis Barker, aparecieron muy tranquilitos haciendo mandados por L.A. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Otra rola! Reik concierto ciudad de Mexico Credit: by Medios y Media/Getty Images Los que han vuelto a los escenarios son los chicos de la banda REIK: Julio Ramírez (izq.), Jesús Navarro y Gilberto 'Bibi' Marín, quienes llenaron el Auditorio Nacional de la capital mexicana y quienes muy pronto girarán por Estados Unidos. 7 de 8 Ver Todo Carolina Herrera y la reina Sofía The Sophia Awards For Excellence 2022 Credit: Sean Zanni/Getty Images for Queen Sofía Spanish Institute 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

