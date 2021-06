Jennifer López y Ben Affleck hablan de un "futuro" juntos La relación de Jennifer López y Ben Affleck no es casual, asegura una fuente cercana. Ya hablan de un futuro juntos. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck quieren hacer que su relación funcione a largo plazo. Una fuente cercana a la cantante y actriz de 51 años dijo a PEOPLE que ella pasó este fin de semana en Los Ángeles por razones de negocios y también pasó tiempo con Affleck. "Ellos seguirán viajando entre Los Ángeles y Miami", asegura. "Están muy felices juntos". JLO y el actor de 48 años, ganador del Óscar, tienen la ilusión de que su relación perdure. Están "empezando a hablar sobre el futuro", dice esta fuente. "Esta no es una relación casual. Ellos lo están tomando en serio y quieren que dure mucho tiempo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez and Ben Affleck Jennifer Lopez and Ben Affleck in 2002 | Credit: DOUG KANTER/AFP via Getty La pareja pasó el fin de semana largo en Los Ángeles después de ser fotografiados juntos en Miami y mostrarse muy cariñosos en el gimnasio que JLO frecuenta, Anatomy Miami Beach. "Estaban agarrados de la mano, abrazados, besándose. No estaban tratando de esconder el hecho de que estaban juntos', una fuente dijo a PEOPLE. Otra fuente reveló a PEOPLE que "Jennifer está increíblemente feliz" y que "ella siente que puede ser ella misma con Ben". Sin duda tras reunirse este año —tras ambos volver a la soltería— la química sigue tan fuerte como años atrás, cuando estuvieron a punto de llegar al altar. Los ojos del mundo siguen sobre la pareja en esta nueva oportunidad que le han dado a su historia de amor.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Jennifer López y Ben Affleck hablan de un "futuro" juntos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.