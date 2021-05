Revelan que Jennifer López y Ben Affleck "pasaron varios días" juntos en Montana Ha sido "rápido e intenso", confió una fuente a PEOPLE hablando confidencialmente sobre la reunión de JLo y su exprometido. Esto es lo que se sabe al momento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo días de que Jennifer López y su exprometido, Ben Affleck, fueran fotografiados juntos dando un paseo por Los Ángeles surgen nuevas noticias. Fuentes confiaron a PEOPLE que la exprometida de Alex Rodríguez y el exnovio de la cubana Ana de Armas se dieron una escapada a Montana donde pasaron "varios días" juntos. Según dichas fuentes la expareja fue fotografiada a bordo de un auto a las afueras de Big Sky, un resort de lujo ubicado en el poblado del mismo nombre y donde Affleck tiene una casa. Affleck iba guiando el auto y JLo viajaba en el asiento de al lado. "[Jennifer] pasó varios días fuera de la ciudad con Ben. Ellos tienen una conexión fuerte. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz", exclamó otra fuente a PEOPLE sobre López, de 51 años y Affleck, de 48, quienes fueron captados arribando este sábado al aeropuerto de Los Ángeles en un jet privado. "Ellos tienen mucho amor el uno por el otro. Siempre se han admirado mutuamente", contó recientemente una fuenrte a PEOPLE sobre los ex tortolitos. "Son amigos. Siempre han sido amigos y se han visto a través de los años" coincidió otra persona cercana a la situación en abril. Jennifer López y Ben Affleck Lopez -o "Bennifer", como se llegó a conocer a la entonces pareja- se comprometieron en matrimonio en 2002. En 2003, y pocos días antes de desfilar ante el altar, pospusieron la boda. La pareja terminó al año siguiente: Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sería el tercer avistamiento de la expareja en tan solo un par de semanas. Antes de ser vistos en Montana, JLo y Affleck fueron captados en el concierto VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, transmitido también este pasado sábado. Ahí pudimos contemplar a una radiante JLo montada en al escenario y posteriormente acompañada de su madre. Cabe señalar que Affleck y JLo no fueron fotografiados juntos en dicha ocasión.

