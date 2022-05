Jennifer López y Ben Affleck cambian el glamour por los tenis y los pants,¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Splash News/The Grosby Group La parejita se saltó la Gala del Met para proseguir con sus labores personales relajados y casuales. Además: Ricardo Montaner en México y Madonna regresa de Colombia. Empezar galería Más relax Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Splash News/The Grosby Group Jennifer López y su adorado Ben Affleck brillaron por su ausencia en la pasada Gala del Met y a juzgar por esta pinta de pantsy tenis con la que los captamos en Los Ángeles, la pareja no quiere saber nada de glamour o alfombras rojas por el momento. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio De vuelta en L.A. Madonna Credit: Backgrid/The Grosby Group La que ya regresó a California es Madonna quien hace unos días dejó a todos boquiabiertos con su participación en el multitudinario concierto Medallo en el Mapa con su 'parcero' Maluma, celebrada en Medellín, ¿dónde más? 2 de 8 Ver Todo Al natural Liz Vega My Way Magazine - Relaunch Night Credit: Getty Images En Ciudad de México captamos a Liz Vega durante una presentación y luego de ser el blanco de las críticas de quienes la criticaron por aumentarse los labios. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Colorín colorado Eva Mendes Credit: Splash News/The Grosby Group Vistiendo de alegres colores captamos a la cubanoamericana Eva Mendes saliendo de los estudios del programa The View, en Nueva York. 4 de 8 Ver Todo La vida es color de rosa Ricardo Montaner in Concert Credit: Getty Images El que anda por las nubes es el cantautor Ricardo Montaner quien luego de recibir las buenas noticias del nacimiento de su nieta Índigo se ha desplazado hasta Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional. 5 de 8 Ver Todo Todo bien Toño Rosario Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group En Isla Verde, Puerto Rico, captamos a un sonriente Toño Rosario. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En el Cono Sur Robert De Niro Credit: RS Fotos/The Grosby Group Y el que anda por estos días en Argentina es el multipremiado actor y empresario Robert DeNiro, a quien captamos en el set de la serie Nada, que se graba en Buenos Aires. 7 de 8 Ver Todo 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

