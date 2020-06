Jennifer López tiene un nuevo amor... de cuatro patas La cantante Jennifer López y su prometido, el exdeportista Alex Rodríguez, dan la bienvenida a un nuevo miembro a la familia. ¿Quién es y cómo se llama? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Alex Rodríguez le dieron la bienvenida a un nuevo miembro de la familia y pidieron a sus seguidores ayuda para elegir su nombre. La cantante y su prometido obsequiaron a Max, el hijo de López, un adorable cachorro que ha derretido el corazón de la cantante y el resto de la familia. La intérprete anunció este jueves la nueva adición de cuatro patas a través de un tierno vídeo del pequeño Max jugando con su nueva mascota, un goldendoodle color canela. “Bienvenido a la familia”, escribió JLo junto al vídeo en Instagram. “Le [compramos] este adorable pequeño goldendoodle a Max y no tenemos nombre aún”. En el vídeo, Max llama a su gemela Emme para que se una a jugar con el cachorro, a lo que su hermana responde con una importante pregunta. “¿Cómo se llama Max? No tienes que elegir ahora, pero, ¿cómo crees que se debería llamar?”, le pregunta Emme. Inicalmente, a Max le gustó el nombre de Mike, pero la cantante pidió ayuda a sus seguidores a elegir entre Tyson y Yankee. “¿Cómo deberíamos llamar a esta belleza? ¿Tyson o Yankee?”, preguntó la feliz madre en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex, por su parte, reveló que elegir el nombre se ha convertido en todo un debate familiar, pero sus seguidores inmediatamente brindaron una mano ayuda inclinándose más por el nombre de Yankee Doodle, en referencia a la antigua canción "Yankee Doodle Dandy" y el pasado del beisbolista con los Yankees de Nueva York. Aunque el nombre ganador está por revelarse, en menos de 24 horas el cachorro ya cuenta con su propia página de Instagram que supera los 9,000 seguidores con solo cinco imágenes.

