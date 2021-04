Ya es oficial: Jennifer López y Alex Rodríguez han terminado su compromiso "Somos mejores como amigos", exclamaron por medio de un comunicado emitido este jueves. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo intentaron, pero no lo lograron. Jennifer López y Alex Rodríguez han terminado definitivamente su compromiso matrimonial. "Nos dimos cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos que así continúe siendo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios conjuntos y proyectos", exclamaron por medio de un comunicado emitido este jueves y obtenido por PEOPLE. "Deseamos lo mejor para cada uno de nosotros y de nuestros hijos", prosiguió el mensaje indicando lo profundo que esta relación ha tocado a la familia de la cantante y actriz, de 51 años y a sus respectivos hijos Emme y Max; y al expelotero, de 45, y a sus hijas Ella y Natasha. "Por respeto a ellos, el único comentario que haremos es: Gracias a todos por haber enviado palabras amables y de aliento". Los reportes surgen a solo unos días de que la Diva del Bronx apareciera en redes sin su anillo de compromiso y haciendo la 'V' de victoria con una mano en una de varias instantáneas. Fue en marzo 12 que estalló la bomba cuando surgieron reportes de la ruptura de la pareja más deslumbrante en Hollywood. "Esto se veía venir hace mucho tiempo", dijo en ese momento una fuente a PEOPLE. La pareja se había comprometido en matrimonio en el 2019 en las Bahamas y desde entonces los fans esperaban su boda que se antojaba como de cuento de hadas y que al final ya no llegará. Alex Rodriguez y Jennifer Lopez Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images Una de las últimas fotos románticas de Jennifer López y Alex Rodríguez, tomada a princios de año en República Dominicana. Posteriormente, la pareja comenzó a dar pistas en redes de que algo no andaba bien entre ambos. Jennifer Lopez Alex Rodriguez beso Credit: IG ARod SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de marzo fuentes confirmaron a PEOPLE que la pareja estaba luchando por salvar su romance. "Están haciendo todo para poder priorizar su relación. Jennifer se emocionó al verlo en persona", explicó dicha persona. "Realmente están intentando resolver las cosas. Fue un reencuentro feliz". "Aún tienen mucho que resolver antes de que su relación vuelva a ser maravillosa", añadió dicha persona.

