Así fue la ruptura de Jennifer López y Alex Rodríguez La pareja habría puesto fin a su relación durante el viaje del expelotero a la República Dominicana la semana pasada. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los fans de Jennifer López y Alex Rodríguez se levantaron el martes con la noticia de la inminente ruptura de la popular pareja, que semanas antes había negado los rumores de una posible separación. Luego de cuatro años juntos, en los que compartieron muchos momentos con sus seguidores, la cantante y el expelotero anunciaron el fin de su relación, descartando cualquier posibilidad de convertirse en familia. Aunque el mundo se enteró de la decisión hace apenas más de 24 horas, la realidad es que la pareja había puesto fin a su relación hace una semana. De acuerdo a una fuente, Jennifer, de 51 años, y Alex, de 45, decidieron terminar con su relación sentimental durante una amigable conversación que se realizó durante el último viaje del expelotero a la República Dominicana, reportó People. "Pasaron tiempo juntos en la República Dominicana la semana pasada y decidieron que era mejor seguir por separado", comentó la fuente. "La ruptura es amigable". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto coincide con la declaración que ofrecieron las estrellas, en la que aseguran que continuarán colaborando a pesar de poner fin a su relación sentimental. "Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo", expresaron en un comunicado conjunto. "Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor el uno para el otro y para los hijos de cada cual". Jennifer Lopez y Alex Rodriguez Credit: Dan MacMedan/Getty Images La confirmación de la ruptura se da a un mes desde el repentino viaje de Rodríguez a la República Dominicana para pasar tiempo con la cantante, quien se encontraba filmando su más reciente película, Shotgun Wedding. En ese momento, una fuente aseguró a People, que la pareja estaba haciendo "todo lo posible por priorizar su relación". "Jennifer estaba emocionada de verlo en persona. Están intentando resolver las cosas", reveló otra fuente cercana a la pareja. "Fue una reunión feliz". Al parecer, no lo suficiente como para continuar con sus planes de boda. La pareja se comprometió en marzo del 2019 luego de dos años de relación y de acuerdo a la cantante, tuvieron que posponer la boda en dos ocasiones debido a la pandemia.

