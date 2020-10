Jennifer López y Alex Rodríguez respaldan candidatura de Joe Biden Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez expresan su deseo de que Joe Biden sea el próximo presidente de Estados Unidos y le brindan todo su apoyo. Mira el video. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Alex Rodríguez están respaldando a Joe Biden en su campaña presidencial. Así lo anunciaron hoy en un video donde expresan su apoyo al ex vicepresidente estadounidense. "Para mí se trata de unificar la nación una vez más, dejar a un lado el odio, pensar en mis hijos en un mundo donde está bien ser racista y tener prejuicios porque nuestra administración dice que está bien. Eso es muy triste porque así no es el país donde yo crecí", dijo la actriz, cantante y empresaria de origen puertorriqueño en el video donde compartió su pensar con su prometido, Biden y la esposa del candidato, la Dra. Jill Biden. Image zoom ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Por su parte, el exjugador de beisbol, empresario y filántropo añadió: "Estamos emocionados de votar, nuestra voz nunca ha sido más importante. Queremos unirnos para vencer la COVID y para reconstruir la economía de Estados Unidos que ahora nos necesita tanto". Image zoom YouTube SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En el video, A-Rod incluyó este mensaje en español para los votantes de la Florida: "Mi gente, Jennifer y yo estamos muy feliz de votar en este año que es muy importante. [Nuestra] comunidad necesita la ayuda más ahora que [nunca]; por favor voten este año". Sin duda el apoyo de estas superestrellas hispanas es de gran importancia para la campaña presidencial de Biden y su candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, quienes enfrentarán al presidente Donald Trump en las urnas el 3 de noviembre. "Más que nunca tú tienes el poder", enfatizó López. "La comunidad latina va a determinar lo que va a pasar en esta elección, tú tienes ese poder".

