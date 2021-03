¡Primera foto juntos! Jennifer Lopez y Alex Rodriguez posan felices y comparten una gran noticia La pareja compartió la primera instantánea unidos tras los rumores de separación y cuentan orgullosos cuál es su plan más inmediato. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que comenzaran su romance hace tres años, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han presumido y gritado su amor a los cuatro vientos en videos y fotos en sus respectivas redes sociales. Algo que se frenó cuando salieron a la luz los rumores de ruptura. A pesar de que confirmaron que seguían juntos, ninguno había publicado una imagen de ambos acaramelados... hasta ahora. Ha sido ARod quien a través de su perfil de Instagram ha compartido una preciosa imagen de él junto a su chica felices y de lo más sonrientes. Y no solo eso, también han hecho un anuncio muy importante que demuestra que lo suyo va viento en popa a toda vela y sin visos de venirse abajo. "¡Es oficial! Formamos parte de la familia Goli Gummy!", escribió el deportista. "Jennifer y yo estamos muy emocionados de anunciar que nos hemos unido a Goli Nutrition. Ellos han revolucionado la industria de la salud y el bienestar con sus innovativas, deliciosas y nutritivas gomitas", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje y una imagen que no solo demuestra que siguen unidos en lo personal, sino también en lo profesional con nuevos proyectos. La pareja permanece en República Dominicana donde JLo concluye su trabajo en su nueva película y el exbeibolista le acompaña encantado de la vida. La pareja salía de los rumores de separación horas después de que se hicieran públicos anunciando de forma oficial que seguían juntos y "trabajando en su relación", una noticia que queda confirmada con estas felices imágenes.

