¿Qué pasó realmente entre Jennifer López y Alex Rodríguez? Este sería el motivo de la ruptura Fuentes cercanas a la pareja revelan la verdadera causa de separación y aseguran que fue la cantante quien puso punto final a la relación. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A tan solo un mes de haber presentado un frente unido junto a su entonces prometido Alex Rodríguez ante la ola de rumores de una inminente separación, la cantante Jennifer López ya está lista para seguir un nuevo camino en su vida sentimental. La razón, según fuentes cercanas que hablaron con People, se debe a que López fue quien tomó la decisión de terminar con la relación y determinó que no habría vuelta atrás. "Insistió en ello [terminar]. Existen demasiados problemas sin resolver", aseguró una amiga de la cantante a la revista. La amiga agregó que López ya no confiaba plenamente en el expelotero, quien viajó a la República Dominicana para estar a su lado mientras grababa la cinta Shotgun Wedding. "Ha sido bastante desdichada y no pensó que permanecer con Alex era lo mejor", comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de aparentar estar más unidos que nunca, acompañándose durante la toma de posesión de Joe Biden en enero y pasando el día de San Valentín juntos, la pareja llevaba tiempo lidiando con algunos problemas que se agravaron durante el confinamiento, que los obligó a pasar más tiempo juntos de lo acostumbrado. "A los dos les gustó pasar tiempo juntos como familia, pero fue difícil mantener esa chispa especial cuando se veían todos los días", comentó otra fuente. Jennifer Lopez y Alex Rodriguez Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Debido a la pandemia, la pareja – que se comprometió en marzo del 2019 tras dos años de relación – se vio forzada a cancelar sus planes de boda en dos ocasiones, y los compromisos laborales de la cantante en República Dominicana crearon un distanciamiento mayor entre ellos. Además, los rumores de una posible infidelidad del exatleta agregaron a la inseguridad y pérdida de confianza por parte de la cantante. "Si la engañó o no, no importa", dijo a la revista una fuente de la industria musical cercana a la cantante. "Ella no tolerará tener que temer algo así entre ellos". A menos de una semana de anunciar su ruptura, la pareja está intentando separar sus intereses económicos en los múltiples negocios que crearon y las varias propiedades en Nueva York, Los Angeles y Miami que compraron. Quizá lo más importante, crearon una familia unida junto a sus hijos: los gemelos Max y Emme, hijos de la cantante, y Ella y Natasha, del expelotero. "Están verdaderamente tristes por los niños, ya que son tan cercanos", comentó la amiga. "No es una buena situación, pero [es] inevitable". Por el momento, la intérprete está enfocada en lo que le brinda gozo: sus hijos y su trabajo. "Jennifer ha estado en estas situaciones difíciles antes. No es de las que se sienta a llorar", dijo su amiga. "Sus hijos la hacen feliz. Ella está bien". Además, ha encontrado apoyo en su exesposo y padre de sus hijos, Marc Anthony, quien ha llevado a los gemelos a la República Dominicana para pasar tiempo con su mamá. "Jennifer y Marc tienen una relación maravillosa", aseguró la amiga. "Tenerlo cerca mientras ha tenido que trabajar en el extranjero, es muy consolador". Y aunque admite que haber terminado con Rodríguez no fue fácil, la fuente asegura que la cantante está tranquila con su decisión. "Intentarán ser amigos y existe el respeto [entre ellos]", reveló una fuente de Miami. "Pero definitivamente tomarán caminos por separado".

