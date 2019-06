Jennifer López y Alex Rodríguez venden su lujoso piso de Manhattan a menos de un año de adquirido La pareja ha encontrado un nuevo dueño para el impactante piso ubicado en Park Avenue que compraron en 2018 por $15.31 millones: "buscan algo más grande para su familia" By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Jennifer López y Alex Rodríguez han encontrado ya a un nuevo dueño para el impactante piso que compraron en Manhattan y que pusieron a la venta a menos de un año de adquirirlo. J-Lo, de 49 años, y AROD, de 43, adquirieron el apartamento en marzo de 2018. El piso está ubicado en el 432 de Park Avenue en un rascacielos que considerado como el edificio residencial más alto del mundo. La pareja, que está comprometida en matrimonio adquirió el piso de 4,003 pies cuadrados en marzo de 2018 por la suma de $15.3 millones, poniéndolo a la venta en enero pasado por $17.5 millones. Al momento de colocarla en el mercado una fuente indicó a Page Six que los tortolitos necesitaban “algo más grande para su familia”. “Les fascina el edificio, pero tienen a sus [cuatro] hijos en total y es muy pequeño”. El “nidito de amor” fue diseñador por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly y ostenta 3 dormitorios, cuatro baños completos y un medio baño; biblioteca, pisos de roble y techos de 12.6 pies de altura, entre otros lujos. El edificio es visible a gran distancia de la Gran Manzana y destaca por su esbelta figura que suma en total 94 pisos. Sus afortunados residentes e invitados pueden apreciar desde su interior vistas de 360 grados. En las instalaciones hay un restaurante, terrazas al aire libre, billares, spa, piscina y desde luego, un gimnasio ultramoderno. El edificio es visible a gran distancia: Image zoom Getty Images Las vistas desde el interior del apartamento, ubicado en el piso 36, son espectaculares: Image zoom The Grosby Group En abril la pareja fue captada por el nuevo desarrollo urbano de Hudson Yards ¿estarían buscando apartamento? Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Hace solo unos días The New York Post reportó que el expelotero de los Yankees fue captado visitando una propiedad de $42.5 millones en el edificio Puck, en el barrio de Soho y que “le había encantado”, según afirmaron fuentes a dicho diario. Por su parte doña J-Lo está intentando deshacerse de su penthouse en otro edificio ubicado en el barrio de Chelsea y que está en el mercado bajo el alucinante precio de $24.99 millones. El piso ha aparecido intermitentemente en el mercado desde 2017 pero al parecer sigue sin encontrar un comprador. ¿Quién se anima? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Jennifer López y Alex Rodríguez venden su lujoso piso de Manhattan a menos de un año de adquirido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.